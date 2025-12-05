La Fédération Française des Télécoms nomme une nouvelle présidente à sa tête

Au tour d’une personne issues de Bouygues Telecom de prendre la tête de la fédération regroupant la plupart des opérateurs français.

Juliette Lallemand Victor prend la tête de la Fédération Française des Télécoms, qui regroupe la plupart des opérateurs français, dont Orange, SFR et Bouygues Telecom, mais pas Free. Le Conseil d’administration de la FFTélécoms vient en effet d’annoncer son élection à la présidence, marquant une nouvelle étape pour l’organisation alors que le secteur poursuit sa transformation.

Entrée chez Bouygues en 1999, Juliette Lallemand Victor a gravi progressivement les échelons au sein de Bouygues Telecom puis de Bouygues SA. Spécialiste du droit réglementaire, de la concurrence et de la conformité, elle a participé à la structuration de la filière juridique du groupe ainsi qu’à plusieurs opérations majeures, dont le rachat d’Equans. Depuis septembre 2022, elle occupe les fonctions de Directrice Juridique, Secrétaire du Conseil d’Administration et membre du Comité de Direction Générale de Bouygues Telecom. Elle deviendra également Secrétaire générale de l’opérateur à compter du 1er janvier 2025, tout en conservant ses autres responsabilités. Elle est diplômée d’un Master en droit européen des affaires de Paris 2 Panthéon-Assas et d’une licence d’allemand.

Elle succède à Laurent Halimi, secrétaire général d’Altice-SFR, qui reste Vice-Président de la FFTélécoms aux côtés de Nicolas Guérin, secrétaire général d’Orange. Dans son premier message en tant que présidente, Juliette Lallemand Victor salue un secteur en pleine mutation : « Je suis honorée de prendre la présidence de la FFTélécoms à un moment où les télécoms jouent un rôle central dans la transformation numérique du pays. Le secteur poursuit un effort d’investissement exceptionnel pour connecter tous les territoires, moderniser les réseaux et proposer des services innovants. L’objectif est de soutenir cette dynamique tout en défendant un cadre équilibré permettant au secteur de continuer à investir et à innover au service de toutes et tous ».

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox