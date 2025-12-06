Le saviez-vous : votre Freebox peut faire bien plus que vous ne pensez, et ça tient en 3 lettres

En combinant un support de stockage intégré ou externe bien formaté avec la fonction NAS, votre Freebox peut devenir le cœur de votre univers numérique : lecteur multimédia, centre de sauvegarde et cloud personnel, le tout sans quitter votre salon.

Certains abonnés ne le savent pas mais les Freebox ne servent pas seulement à regarder la TV ou à se connecter à Internet. Grâce à leur disque dur intégré pour certaines ou reliées à un disque dur ou à une clé USB, elles deviennent de véritables lecteurs multimédias. Grâce à la fonction NAS intégrée aux Freebox Révolution, Delta et Ultra et disponible également sur la Freebox Pop lorsqu’un support de stockage externe est branché, elles peuvent faire office de petit cloud personnel, accessible depuis la maison ou à distance.

Bien préparer son disque dur ou sa clé USB

Pour que votre Freebox reconnaisse correctement votre support de stockage, il doit être formaté avec un système de fichiers compatible. La plupart des disques durs et clés USB actuels conviennent, à condition d’utiliser l’un des formats suivants : FAT32 ou FAT16, HFS ou HFS+, NTFS, Ext4 (en lecture/écriture) ou XFS.

FAT32 a l’avantage d’être très universel, mais impose une limite de 4 Go par fichier, ce qui peut vite devenir gênant pour les films en haute définition. NTFS, Ext4 ou XFS sont plus adaptés aux gros fichiers et aux disques durs de grande capacité. Les utilisateurs de Mac peuvent quant à eux privilégier HFS+ tout en restant compatibles avec leur Freebox. Une fois votre support correctement formaté et branché sur le Server, il peut être utilisé pour stocker vos contenus personnels, mais aussi pour les partager via la fonction NAS.

Côté compatibilité, les Freebox acceptent les principaux formats multimédias grand public. Pour les photos, elles lisent les fichiers JPEG, PNG et GIF. Pour la musique, les formats MP1, MP3 et MPEG4 AAC sont pris en charge, couvrant la majorité des bibliothèques audio.

Pour la vidéo, les Freebox gèrent plusieurs codecs très répandus : H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VC1 ou encore DivX. Dans les faits, une grande partie des fichiers que vous possédez déjà sur ordinateur ou disque dur pourra être lue directement, sans ré-encodage, depuis l’interface TV de votre Freebox.

La fonction NAS : vos fichiers accessibles partout

3 lettres qui veulent dirent beaucoup. La fonction NAS (Network Attached Storage) est intégrée aux Servers des Freebox Révolution, Delta et Ultra. Elle permet de télécharger, gérer et partager les fichiers stockés sur un disque dur interne, un disque externe ou une clé USB. Elle est également accessible sur la Freebox Pop, à condition d’y connecter un périphérique de stockage externe sur son port USB (VLC, partage upnp), la box devient alors un espace de stockage réseau capable de partager et servir vos fichiers.

Depuis le réseau local, vos dossiers apparaissent comme un simple partage réseau accessible depuis un ordinateur. Free propose aussi l’application Freebox Files, qui permet de retrouver enregistrements TV, vidéos, photos ou documents directement sur smartphone ou tablette. Les contenus restent accessibles via le Player TV, pour une lecture immédiate sur grand écran. Une fois l’accès distant configuré, certains fichiers peuvent même être consultés hors de chez vous : par exemple, enregistrer une émission TV sur le Server et la regarder ensuite dans les transports via Freebox Files.

Sur la Freebox Révolution, un disque dur interne transforme déjà la box en petit NAS familial. La Freebox Delta va plus loin avec la possibilité d’intégrer plusieurs disques durs, devenant un véritable serveur de stockage domestique. La Freebox Ultra ajoute elle un emplacement dédié à un disque NVMe, offrant un stockage très rapide et totalement intégré aux fonctions multimédias.

