4G : Free Mobile accélère la modernisation de son réseau et cherche à s’emparer de la seconde place derrière Orange

Free Mobile réalise un mois record sur la 4G. En réallouant massivement la bande 900 MHz, l’opérateur se démarque et signe par ailleurs la plus forte progression du marché en novembre sur le nombre de nouveaux sites déployés.

L’ANFR publie son observatoire des déplopiements mobile au 1 décembre 2025 et Free Mobile s’y distingue très nettement. L’opérateur signe ce mois-ci la plus forte progression du marché en 4G, et pousse fort une seule bande de fréquences : le 900 MHz, massivement réalloué depuis la 3G.

L’opérateur a active 3 290 antennes 4G sur la bande 900 MHz en novembre. Ce bond spécaculaire provient de la migration de ses sites 3G 900 MHz vers la 4G : le parc 3G de Free passe ainsi de 30 116 à 21 179 sites, soit près de 9 000 sites 3G désactivés. Cette stratégie permet à l’opérateur de renforcer en un temps record sa couverture et la qualité indoor, la bande 900 MHz offrant d’excellentes performances en portée et pénétration dans les bâtiments.En basculant massivement cette bande en 4G, Free améliore aussi la qualité réelle ressentie (appels VoLTE, data), bien qu’actuelle un incident national lié à cette transition, impacte les appels chez l’opérateur.

A l’avenir, cette modernisation lui permettra de libérer la bande 700 MHz pour l’utiliser en duo en 5G+ avec la bande 3,5 GHz, comme Orange. Dans le même temps, les autres bandes chez Free Mobile évoluent plutôt à la marge :

4G 900 MHz : +3 290 sites en service

1800 MHz : +88 sites

2100 MHz : +49 sites

600 MHz : +74 sites

700 MHz : +147 sites

Classement 4G : Free est troisième, Bouygues Telecom n’est pas loin

Au 1er décembre 2025, le nombre total de sites 4G en service est le suivant :

Orange : 32 194 sites 4G

Bouygues Telecom : 30 623 sites 4G

SFR : 29 981 sites 4G

Free Mobile : 30 240 sites 4G

Sur le mois de novembre, Free Mobile a rendu techniquement opérationnels 182 nouveaux sites 4G contre 176 sites pour Bouygues Telecom qui ne souhaite pas se faire dépasser. SFR et Orange suivent avec respectivement 157 et 43 nouveaux supports. L’opérateur grappille du terrain sur son concurrent direct qui conserve sa seconde place avec moins de 400 sites d’avance.

