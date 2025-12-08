Le saviez-vous : tout le monde peut profiter de Free TV sur Android TV, à condition de suivre ces règles précises

Si vous avez déjà eu des problèmes et n’arrivez pas à installer Free TV sur votre décodeur tiers ou sur votre smart TV, c’est peut être à cause de ces deux limites.

Free propose son application Free TV sur de nombreux supports, dont Android TV, avec plus d’une centaine de chaînes disponibles gratuitement. Cependant, pour profiter de l’application Free TV sur votre téléviseur ou votre box, plusieurs conditions doivent être réunies. Beaucoup d’utilisateurs pensent qu’avoir un appareil “Android” suffit, mais ce n’est pas le cas.

L’application ne peut être installée que sur les équipements certifiés Android TV. Un appareil simplement équipé d’Android (souvent utilisé sur certaines box multimédias ou tablettes détournées) n’est pas compatible. Pour être certain du type d’équipement que vous possédez, il est indispensable de vérifier la fiche technique du fabricant. Autre prérequis : votre appareil doit fonctionner sous Android TV OS 8 minimum.

Sur une fiche technique, c’est au niveau du système d’exploitation que vous pourrez vérifier cela

Mais ce n’est pas tout : l’application n’est pas forcément pré-installée, notamment sur les boîtiers Android TV et il faudra donc la télécharger. Cependant, pour que l’application apparaisse dans le Play Store, votre compte Google doit être configuré avec le pays FR (France). Une mauvaise configuration du profil peut empêcher le téléchargement. C’est également le cas de l’utilisation d’un VPN.

Il existe plusieurs moyens de vérifier si votre compte est correctement configuré :

Depuis un smartphone ou une tablette Android :

Ouvrez le Google Play Store.

Appuyez sur l’icône de votre profil.

Allez dans Paramètres > Généraux > Préférences du compte de l’appareil.

Dans Pays et profils, sélectionnez France et suivez les instructions (ajout d’un moyen de paiement si nécessaire).

Depuis un navigateur web :

Rendez-vous sur pay.google.com.

Cliquez sur Paramètres.

Dans Pays/Région, utilisez l’icône crayon pour modifier.

Choisissez Créer un profil et ajoutez un moyen de paiement associé à la France. (la première méthode de paiement doit être du pays pour lequel vous changez)

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox