Free Mobile augmente le débit et la couverture indoor de plus en plus d’abonnés 4G et met les bouchées doubles pour booster partout sa 5G et 5G+

Free Mobile poursuit l’accélération de son réseau mobile. En juillet, l’opérateur a activé un nombre record de sites 4G dans la bande des 900 MHz, tout en gardant la main sur le rythme de déploiement 5G en 3,5 GHz. Ces efforts visent à offrir une meilleure expérience à ses abonnés tout en préparant le terrain pour une 5G+ plus performante demain.

C’est un virage stratégique amorcé il y a plusieurs mois, désormais pleinement engagé : Free Mobile utilise sa bande 900 MHz, historiquement dédiée à la 3G, pour renforcer sa 4G. Selon les dernières données de l’ANFR publiées au 1ᵉʳ août 2025, 3 873 sites sont techniquement opérationnels en 4G 900 MHz, pour 5 873 autorisés.

Cette activation massive permet à l’opérateur d’améliorer la couverture et les débits 4G dans de nombreuses zones, notamment en indoor, et de soulager ses fréquences historiques 700 MHz et 1800 MHz, utilisées pour la 4G depuis ses débuts. Cette utilisation de la 4G en bande 900 MHz, rendu possible grâce à un gain de spectre en février dernier, répond à une double ambition : mieux servir les usages actuels et préparer la montée en puissance de la 5G Standalone.

Vers l’agrégation des bandes 700 MHz et 3,5 GHz en 5G+

Ce redéploiement stratégique vise un objectif clair : libérer la bande 700 MHz de ses usages 4G pour l’affecter pleinement à la 5G, mais aussi à la 5G SA (Standalone). Associée à la bande 3,5 GHz, cette combinaison permettrait à Free Mobile de proposer une 5G+ équivalente à celle déjà commercialisée par Orange. En y regardant de plus près, le 700 MHz assure une bonne couverture en milieu rural et à l’intérieur des bâtiments. alors que la fréquence 3,5 GHz, plus rapide mais de portée plus limitée, apporte la capacité nécessaire pour des débits élevés.

Lors de la Journée des Communautés Free en octobre 2024, l’un des responsables réseau de l’opérateur, Bertrand Fievet, nous avait confirmé l’intention de déployer la 5G+ également sur la bande 700 MHz, déjà utilisée pour la 4G et la 5G non-SA. Aucun nouveau matériel ne serait nécessaire, mais l’enjeu reste de trouver le bon équilibre entre les usages 4G et 5G sur cette bande afin de garantir une bonne qualité de service. En combinant les bandes 700 MHz et 3,5 GHz, Free souhaite offrir davantage de ressources au mobile et élargir la couverture de sa 5G+. À noter que l’utilisation du 700 MHz seul en 5G SA pourrait être envisagée pour certains usages professionnels.

Free le plus actif sur la 5G en 3,5 GHz en juillet, SFR est tout proche du but

Côté 5G 3,5 GHz, Free continue de progresser malgré le ralentissement général observé chez les opérateurs durant l’été. Durant le mois de juillet, l’opérateur de Xavier Niel a déployé 119 sites pour un total de 9516 supports techniquement opérationnels, il se rapproche de l’objectif de 10 000 sites d’ici la fin de l’année. Sur la même période, Bouygues Telecom prend la second place avec 106 sites équipés et devance Free Mobile au classement général avec 9768 supports. Fort de ses 12 740 sites actifs, Orange se contente de 84 nouveaux sites alors que SFR ferme la marche avec 75 nouvelles activations pour un total de 9958 sites. L’opérateur au carré rouge remplira sans aucun doute son objectif 2025 dès la fin du mois d’août.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox