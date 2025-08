Ligue 1+ : tout savoir sur les tarifs, les contenus, les chaînes et abonnements via chaque opérateur

Le service de diffusion Ligue 1+ débutera le vendredi 15 août 2025. Il proposera la retransmission d’une grande partie du championnat de France de football. Voici les principales informations concernant les contenus proposés, l’équipe de présentateurs et consultants, les prix et les modalités d’abonnement.

Ligue 1+, c’est le nouveau service de diffusion lancé par LFP Media, filiale de la Ligue de football professionnel. La plateforme diffusera non seulement 8 matchs sur 9 mais aussi d’autres programmes autour de la Ligue 1. Si les abonnements seront accessibles à partir du lundi 11 août, il est intéressant de jeter un oeil à tout ce qui sera proposé afin de ne pas être perdu le jour-j.

Les contenus proposés

Ligue 1+ proposera :

8 matchs de Ligue 1 par journée, diffusés en direct.

Les 10 principales affiches de la saison.

Le multiplex du dimanche soir.

Le Trophée des champions et les barrages en fin de saison.

Le match du samedi à 17 h ne sera pas diffusé en direct sur la plateforme, mais en différé à partir de minuit.

Trois émissions hebdomadaires : « Kick-off » le vendredi soir, « 90+1 » le samedi soir, et « Le Club » le dimanche en fin de journée.

Des contenus complémentaires comme des résumés, replays, interviews et coulisses.

Les visages de Ligue 1+

“Plus qu’une chaîne, la plateforme Ligue 1+ sera portée par des professionnels reconnus et des visages incontournables de la Ligue 1 McDonald’s”, dévoile la plateforme. Voici l’équipe choisie :

Consultants : Benoît Cheyrou, Adil Rami, Johan Djourou, Benjamin Nivet, Charlotte Lorgeré, Ahmed Kantari, Felipe Saad, Pierre Bouby…

Présentateurs : Thibault Le Rol, Marina Lorenzo, Lesly Boitrelle, Félix Rouah…

Commentateurs : Xavier Domergue, Smaïl Bouabdellah, Sébastien Dupuis…

Intervieweurs bord terrain : Guillaume Hoarau, Souleymane Diawara…

Mais aussi : Giovanni Castaldi, Swann Borsellino…

Les tarifs

Plusieurs formules sont proposées. Si elles sont déjà connus, le Pass moins de 26 ans sera quant à lui disponible selon les opérateurs, il faudra attendre alors le jour-j pour savoir qui le propose ou non.

14,99 €/mois avec engagement annuel : accès sur tous les écrans (TV, ordinateur, smartphone, tablette) pour deux utilisateurs simultanés.

: accès sur tous les écrans (TV, ordinateur, smartphone, tablette) pour deux utilisateurs simultanés. 19,99 €/mois sans engagement : mêmes conditions que l’offre annuelle.

: mêmes conditions que l’offre annuelle. 14,99 €/mois sans engagement – offre mobile : pour un seul utilisateur, limité aux écrans mobiles et ordinateurs.

: pour un seul utilisateur, limité aux écrans mobiles et ordinateurs. 9,99 €/mois pour les moins de 26 ans : pour un seul utilisateur sur mobile/tablette/PC, sans engagement.

Pour voir l’ensemble des matchs de Ligue 1, un abonnement à beIN Sports est également nécessaire, ce dernier conservant le match du samedi à 17 h.

Abonnement via les opérateurs

Il est possible de s’abonner directement via les fournisseurs d’accès Internet suivants : Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom. L’activation peut se faire depuis l’interface TV de la box (rubriques chaînes ou boutique). Les canaux exacts varient selon les opérateurs.

es abonnements seront également accessibles via une application mobile (iOS, Android), des téléviseurs connectés, le site web de la plateforme mais aussi DAZN. “Des contrats de distribution sont en cours de négociations avec de nombreux autres acteurs”, précise le service. L’ouverture des abonnements aura lieu le 11 août, alors que le premier match diffusé sera Rennes-Marseille, le 15 août.

Chez Orange, Ligue 1+ est disponible sur le canal 53, avec les canaux événementiels répartis entre les positions 192 et 199. L’abonnement peut être activé directement depuis l’interface TV, dans les options ou en accédant à la chaîne 53, ou depuis l’espace client en ligne. Une fois abonné, l’accès est possible via la box TV et l’application TV d’Orange.

Les abonnés Free peuvent retrouver Ligue 1+ sur le canal 37, avec des canaux événementiels entre 409 et 417. L’activation se fait depuis l’interface TV en accédant aux options ou directement via la chaîne, ou depuis l’espace client en ligne. L’accès aux contenus est ensuite possible via la box ou l’application OQEE by Free.

Chez SFR, la chaîne principale est disponible sur le canal 118, avec des canaux événementiels allant de 321 à 329. L’abonnement peut être souscrit depuis la box, l’application SFR TV 8, l’application SFR & Moi, ou via l’espace client en ligne. Une fois activé, l’accès se fait depuis la box ou l’application SFR TV.

Ligue 1+ est accessible sur le canal 57 chez Bouygues Telecom, les canaux événementiels étant situés entre 878 et 886. L’abonnement peut être souscrit depuis la TV, l’application B.tv ou l’espace client web, en sélectionnant la ligne concernée puis l’option Ligue 1+ dans la rubrique dédiée. L’accès est ensuite disponible via la Bbox ou l’application mobile.

