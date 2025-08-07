Bouygues Telecom annonce être victime d’une grave cyberattaque, fuite massive des données de 6,4 millions d’abonnés dont les IBAN

Après SFR et Free, c’est au tour de Bouygues Telecom d’être la cible d’un vol massif de données personnelles. L’opérateur a confirmé avoir été victime d’une cyberattaque ayant permis à un tiers d’accéder aux informations de millions d’abonnés.

Uné série noire pour les opérateurs français. Dans un communiqué accompagné d’un message envoyé à ses abonnés ce 7 août 2025, Bouygues Telecom annonce avoir subi une cyberattaque il y a seulement 3 jours. Selon les premières analyses, l’incident a entraîné une fuite de données personnelles concernant 6,4 millions de comptes clients.

Les informations compromises incluent notamment les coordonnées personnelles, les données contractuelles, les données d’état civil, les informations professionnelles (le cas échéant) ainsi que les IBAN. L’opérateur précise toutefois que les mots de passe et les données bancaires (numéros de cartes) ne sont pas concernés.

Une attaque rapidement circonscrite

L’opérateur indique avoir « mis fin à cette attaque dans les plus brefs délais » grâce à la réactivité de ses équipes techniques. Des mesures de sécurité renforcées ont également été déployées pour éviter tout nouveau risque. Par ailleurs, la CNIL a été notifiée et une plainte a été déposée auprès des autorités judiciaires.

Tous les clients concernés sont en cours de notification par email ou SMS. Bouygues Telecom a également mis en place un numéro vert (0801 239 901) ainsi qu’une page d’information dédiée pour répondre aux interrogations.

Bouygues Telecom n’est pas un cas isolé. Depuis deux ans, les principaux opérateurs français ont été confrontés à des fuites massives de données. Free a été victime d’un piratage majeur fin 2024, avec une fuite touchant jusqu’à 19 millions de clients, dont 5 millions de RIB. SFR a également connu un incident similaire en septembre 2024, avec une compromission de plusieurs millions de comptes clients. Plus récemment, Orange a été impacté par une attaque de moindre ampleur, les donnés de ses clients n’ont pas été impactées.

Ces attaques mettent en lumière la vulnérabilité croissante du secteur télécom face aux cybermenaces, malgré les dispositifs de sécurité en place. Elles soulignent aussi l’importance de la vigilance des clients : vérification régulière des relevés bancaires, signalement de toute activité suspecte, et prudence face aux tentatives de phishing. Bouygues Telecom rappelle que ce type d’intrusion constitue un délit grave. L’auteur ou les auteurs s’exposent à jusqu’à 5 ans de prison et 150 000 euros d’amende, selon le Code pénal.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox