Free lance une nouvelle mise à jour du player Freebox Révolution et Devialet (Delta)

Abonnés Freebox Révolution et Delta disposant d’un Player Devialet, vous pouvez redémarrer votre boîtier TV.

Moins d’une semaine après le lancement compliqué d’une nouvelle mise à jour du Player Freebox Révolution et Devialet, Free remet le couvert avec le déploiement d’une nouvelle version à première vue corrective. Selon des retours de la communauté Free, un firmware 1.53.1 et 1.5.20.1 sont actuellement déployés respectivement sur le boîtier TV de la box iconique de Free lancée en 2010 et sur celui très haut de gamme commercialisé en 2018 avec la Freebox Delta.

Si certains bugs identifiés ont été résolus selon vous, n’hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Un problème de connexion infrarouge via dongle USB pour les télécommandes universelles avait notamment été décelé sur le player Révolution lors de la précédente mise à jour.

