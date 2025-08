Un nouveau bug touche les abonnés Freebox Révolution, les télécommandes universelles ne se connectent plus au Player

La dernière mise à jour 1.3.53 fait taire les télécommandes universelles sur la Freebox Révolution. La connexion entre le dongle infrarouge des abonnés et le Player de la box de Free ne se fait plus.

Depuis la mise en ligne du firmware 1.3.53 pour le Player Freebox Révolution, plusieurs abonnés découvrent qu’ils ne peuvent plus piloter leur box avec leur télécommande universelle. Le bug, consigné sous le numéro FS#40437 sur le bug-tracker officiel de Free, touche le récepteur infrarouge USB AIM IR605Q, référence couramment utilisée pour remplacer la télécommande d’origine.

Un signal reçu… mais ignoré

Le premier signal d’alarme est lancé le 1ᵉʳ août par l’utilisateur tux63 : « Depuis la mise à jour du Player Révolution V6 en 1.3.53, mon dongle infrarouge ne fonctionne plus […]. Lorsque j’appuie sur ma télécommande universelle, le signal est bien reçu mais il n’y a aucune action. »

Très vite, plusieurs commentaires sont venus corriger le bug. Tigrou34 déplore « un problème agaçant » qui l’oblige à jongler de nouveau entre quatre télécommandes. Chris88 confirme l’anomalie avec une Harmony One dont « le dongle clignote mais aucune réaction du Player ». Le 5 août, PAnst, ninablues et Marc94 se sont ajoutés à la liste, ce dernier rapportant la réponse laconique du support : « Utilisez la télécommande d’origine. » Toutes les personnes touchées décrivent le même schéma : le récepteur USB s’allume et capte le signal RC6/MCIR, mais le Player reste muet.

Ce firmware 1.3.53, déployé le 30 juillet, avait déjà provoqué un blocage d’accès aux chaînes TV pour certains foyers, avant que Free ne corrige le tir quelques heures plus tard. Le problème infrarouge semble, lui, persister. Les abonnés impactés attendent un rétablissement entre la communication infrarouge entre leur player Révolution équipé d’un dongle USB et leur télécommande universelle.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox