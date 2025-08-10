Dernières heures pour activer Le Chat Pro de Mistral AI offert 12 mois aux abonnés Free Mobile

Lancée le 10 février dernier, l’offre de Mistral AI doit prendre fin ce soir à minuit chez Free Mobile.

L’offre spéciale de Free Mobile permettant à ses abonnés de profiter gratuitement pendant un an du service Le Chat Pro de Mistral AI se termine ce dimanche 10 août à minuit, selon les conditions de l’offre. Passé ce délai, impossible de l’activer, sauf éventuelle prolongation décidée par l’opérateur, ce qui n’est pas confirmé pour l’instant.

Les conditions sont précises : l’option Le Chat Pro (version Premium) est gratuite pendant 12 mois, puis facturée 17,99 €/mois TTC (14,99 €/mois HT). Elle est sans engagement, réservée aux abonnés mobiles Free (Forfait 2 €, Série Free et Forfait Free 5G) n’ayant pas déjà un abonnement payant Mistral AI, et doit être activée dans l’Espace Abonné avant la date limite. Ceux qui ont d’ores et déjà activé l’offre, en profiterons durant la période indiquée, à savoir un an à partir de la souscription.

