Ligue 1+ : top départ pour les abonnements sur les Freebox de Free

Les abonnés Freebox peuvent dès à présent souscrire sur le canal 37 à la nouvelle plateforme de la LFP qui diffusera dès le 15 août 8 matchs sur 9 de la Ligue 1 et bien d’autres contenus.

Comme prévu, ce lundi 11 août ouvre le bal des abonnements à Ligue 1+. Sont d’abord concernés les souscripteurs via les Freebox de Free, les Bbox de Bouygues Telecom, mais aussi DAZN et les TV connectées de Samsung, suivront demain Orange et SFR.

Du côté de Free, il suffit de se rendre sur le canal 37 de Freebox TV ou d’Oqee pour souscrire. Deux formules sont ainsi proposées, à savoir l’abonnement avec engagement d’un an affiché avec en promotion les 3 premiers mois (9,99€/mois). puis 14,99€/mois. La seconde offre est quant à elle sans engagement au prix de 19,99€/mois. Dans les deux cas, l’abonnement inclut 2 écrans simultanés, l’usage dans deux foyers différents étant autorisé, il est possible de diviser les coûts par deux avec un proche, soit 4,99€/mois pendant 3 mois puis 7,5 euros/mois pour la formule avec engagement, et 9,99€/mois pour la seconde. A noter que pour l’heure, l’offre aux moins de 26 n’est pas proposée par Free.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, la souscription n’est pas encore disponible sur l’espace abonné Freebox. La rubrique dédiée est disponible mais un message indique : “Rendez-vous dans quelques heures pour vous abonner à Ligue 1+ depuis votre Espace Abonné ou la chaine 37 de votre Freebox”.

Les abonnés Free pourront retrouver Ligue 1+ sur le canal 37, mais aussi sur des canaux événementiels entre 409 et 417. L’accès aux contenus est ensuite possible via la box ou l’application OQEE by Free.

Les contenus proposés

Ligue 1+ proposera à partir du 15 août :

8 matchs de Ligue 1 par journée, diffusés en direct.

Les 10 principales affiches de la saison.

Le multiplex du dimanche soir.

Le Trophée des champions et les barrages en fin de saison.

Le match du samedi à 17 h ne sera pas diffusé en direct sur la plateforme, mais en différé à partir de minuit.

Trois émissions hebdomadaires : « Kick-off » le vendredi soir, « 90+1 » le samedi soir, et « Le Club » le dimanche en fin de journée.

Des contenus complémentaires comme des résumés, replays, interviews et coulisses.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox