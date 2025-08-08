Les opérateurs augmentent tous leurs prix sur le mobile, Orange l’assume et prévoit de continuer

Après un printemps de promos agressives, la tendance s’est inversée cet été : les forfaits mobiles sans engagement et certaines offres fixes repartent à la hausse. Orange l’assume ouvertement et promet de poursuivre une stratégie de « plus pour plus », davantage de services contre une facture plus élevée, tandis que Free, Sosh, RED by SFR et B&You relèvent aussi leurs tarifs ou réduisent leurs volumes de data.

La tendance haussière sur les prix des forfaits mobile ne v’a pas s’estomper, en espérant que le fixe soit épargné pour les consommateurs. Lors de la présentation de ses résultats, la CEO d’Orange, Christel Heydemann, a annoncé de nouvelles hausses à venir, a révélé iGen : . « Nous continuerons à appliquer certaines hausses de prix très ciblées, de type “plus pour plus” », et d’ajouter : ” cela signifie que les clients ont toujours le choix, comme d’habitude ».

Le principe : enrichir l’offre tout en augmentant le prix. Dans les faits, le « bonus » ne concernera pas forcément tout le monde, mais le cap est clair, Orange souhaite poursuivre le mouvement de remontée tarifaire, après avoir, lui aussi, cassé les prix au printemps (on a vu du Sosh 20 Go à 3,99 €/mois au plus fort de la bataille).

Après avoir revu à la hausse le contenu et le tarif de son forfait 2h 20 Go, Orange a appliqué récemment le même principe à son offre 2h 4 Go pour les abonnés existants. Dès septembre, celle-ci passera à 2h d’appels et 8 Go d’internet mobile pour un tarif de 12,99 €/mois, soit une hausse de 2 euros. Les abonnés concernés sont toujours prévenus par email. Ceux qui souhaitent refuser cette évolution automatique doivent le faire avant une date donnée via leur espace client ou l’application Orange et moi. Au-delà de cette date, le changement sera appliqué d’office.

Avec cette opération, l’opérateur historique reprend à son compte une pratique déjà bien rodée par Bouygues Telecom et SFR : l’enrichissement unilatéral d’un forfait en échange d’une hausse de prix. Si elle est parfaitement légale, cette méthode est souvent décriée, notamment en raison du risque de ne pas lire le mail à temps, un point d’autant plus sensible en période de vacances. À noter toutefois que selon l’article L224-33 du Code de la consommation, les abonnés disposent d’un délai de quatre mois après réception de l’information pour résilier leur offre sans frais.

Free aussi mais seulement pour les nouveaux abonnés

Chez Free Mobile, les hausses de prix sont aussi visibles mais elles ne concernent que les nouveaux abonnés. L’offre « Série Free » a glissé en quelques semaines de 200 Go à 120 Go pour 8,99 €/mois, avant de passer au 1er août à 9,99 €/mois avec une enveloppe d’itinérance (de 35 à 30 Go). Le booster de son forfait 2€, est lui passé en quelques semaines de 40 Go pour 3,99€/mois à 10 Go pour 5,99€/mois avant de remonter à 20 Go.

Si Sosh a maintenu son offre 200 Go à 20,99 €/mois, l’opérateur a lui relevé son forfait 100 Go de 9,99 € à 10,99 € et a réduit l’enveloppe incluse depuis l’Europe/DOM (de 40 à 20 Go). Chez RED by SFR : la formule 300 Go, proposée 9,99 € début juillet, s’affiche désormais à 13,99 €. Du côté de B&You (Bouygues Telecom), la barre symbolique des 200 Go à moins de 10 € a disparu, on observe un forfait 100 Go à 10,99 € et 200 Go à 19,99 €.Les opérateurs virtuels, traditionnellement les plus agressifs, remontent aussi leurs prix comme NRJ Mobile et Prixtel.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox