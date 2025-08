Bouygues Telecom va lancer des offres “Bbox La Poste Mobile”, un événement est prévu le 10 septembre

Moins d’un an après le rachat de La Poste Mobile, Bouygues Telecom va proposer des offres fixe dans les bureaux de poste.

Bouygues Telecom et La Poste donnent rendez-vous à la presse le 10 septembre 2025 pour une annonce importante : le lancement officiel des “offres Bbox La Poste Mobile”. Ces nouvelles offres fixes seront commercialisées dans plus de 6000 bureaux de poste à travers la France, marquant une nouvelle étape dans la stratégie de distribution de l’opérateur.

Cette initiative fait suite au rachat de La Poste Telecom par Bouygues Telecom fin 2024. Jusqu’à présent focalisée sur le mobile, l’activité de La Poste Mobile va donc s’étendre désormais à l’internet fixe via les offres Bbox. L’événement se tiendra au “Bureau de la Poste”, rue Taboult dans le 9e arrondissement de Paris, en présence de Benoît Torloting (DG de Bouygues Telecom), Nathalie Collin (DG de la branche Grand public et Numérique du groupe La Poste) et Julien Tétu (PDG de La Poste Mobile).

Côté distribution, Bouygues Telecom, depuis le rachat de EI Telecom, devenu BTBD (Bouygues Telecom Business Distribution). propose également ses offres fixe dans les 4500 agences bancaires du CIC et du Crédit Mutuel.

