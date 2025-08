Free dévoile quels abonnés Freebox peuvent profiter de 6 mois de Multi-TV offerts

Quelques conditions sont à remplir et des frais d’envoi sont facturés.

Quelques jours après avoir lancé une promo sur son option Multi-TV, Free en précise les contours. L’opérateur accorde six mois de mise à disposition gratuite du Player TV Free 4K ,habituellement facturé 4,99 €/mois, à toute première souscription à son service. Passé la période d’essai, le tarif redevient normal, toujours sans engagement.

Cette gratuité temporaire concernent les abonnés équipés d’une Freebox Mini 4K, Révolution, Pop, Delta ou Ultra. Free rappelle que la ligne doit disposer du débit suffisant et que la diffusion simultanée dépend aussi de l’accord des chaînes.

Côté logistique, le second boîtier pourra être livré à domicile pour 10 € ou en point relais pour 5 €. Pour en profiter, rendez-vous dans votre Espace Abonné > TV > Gérer mon option Multi-TV. En quelques clics, vous activez l’offre et recevez le nouveau décodeur sous quelques jours ; la résiliation reste possible à tout moment directement depuis le même menu. Il est aussi utile de rappeler que les abonnés Freebox disposent également d’un accès à l’interface TV Oqee sans surcoût sur de nombreux supports, de quoi accéder aux chaînes de Freebox TV, replays et fonctionnalités.

Source : Free Portail

