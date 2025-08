Les nouveautés de la semaine chez Free : arrivée de 10 chaînes gratuitement sur les Freebox, Multi-TV offert et fin annoncée de 2 services historiques etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine dernière ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous les retrouverez.

Nouveautés Freebox

L’option Multi-TV de Free est actuellement offerte pendant 6 mois aux abonnés Freebox éligibles. Pour en profiter il suffit de se rendre dans l’espace abonné et d’y souscrire. Plus d’infos…

Free offre désormais aux abonnés Freebox Pop les frais de migration vers la Freebox Ultra Essentiel. Plus d’infos…

C’est la fin d’un service historique pour les abonnés Freebox Révolution et mini 4K. Free mettra un terme définitif à la Femtocell à compter du 1er septembre 2025. Une décision cohérente avec la disparition progressive de la 3G et le lancement de la VoWiFi chez Free en 2022. Plus d’infos…

Bonne nouvelle, Free annonce le lancement officiel de 7 nouvelles chaînes de BFM et RMC sans surcoût sur toutes les Freebox. Plus d’infos…

Free lance 3 nouvelles “mosaïques” thématiques dont une de sport sur Freebox TV, et en profite pour procéder à une petite renumérotation. Plus d’infos…

Free lance un nouveau pack “Famille by Canal & Eurosport 1” à moins de 5 euros sur les Freebox. Plus d’infos…

Free continue d’enrichir son bouquet TV basic pour ses abonnés. Après Opsis, ou encore des chaînes françaises d’outre-mer la semaine dernière, c’est au tour de trois chaînes étrangères de faire leur entrée sans surcoût sur Freebox TV. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile revoit une nouvelle fois son forfait temporaire Série Free, avec une hausse de prix et une enveloppe data réduite à l’étranger. Un ajustement dans un contexte de forte pression concurrentielle (120 Go à 9,99€/mois pendant 1 an). Plus d’infos…

Les annonces de la semaine

Clap de fin pour un service historique de Free. L’opérateur annonce l’arrêt définitif de FreeWiFi_Secure à compter du 1er octobre 2025. Plus d’infos…

