Free annonce la fin de son emblématique service Wi-Fi communautaire pour ses abonnés mobiles

Clap de fin pour un service historique de Free. L’opérateur annonce l’arrêt définitif de FreeWiFi_Secure à compter du 1er octobre 2025.

C’était un petit plus de moins en moins utile. Depuis 2012, les abonnés Free Mobile pouvaient profiter gratuitement d’un accès à Internet via les Freebox des autres abonnés grâce au réseau communautaire FreeWiFi_Secure, une connexion automatique à des millions de hotspots, ne consommant pas de data mobile, au débit certes très limité.

Cette solution alternative vit ses derniers mois. Dans un message adressé à certains abonnés, Free annonce officiellement la fin du service au 1er octobre 2025. La raison évoquée ? Une obsolescence liée à l’évolution des usages numériques et des infrastructures mobiles, rendue possible par l’omniprésence de la 4G et de la 5G dans l’Hexagone. Free estime aujourd’hui que son réseau mobile « offre une expérience internet plus rapide et plus fiable que jamais, partout en France ».

L’arrêt de FreeWiFi_Secure marque la disparition du dernier vestige du réseau Wi-Fi communautaire lancé par Free en 2009, initialement baptisé « FreeWiFi ». Ce service avait été progressivement abandonné pour les abonnés Freebox en 2021, mais continuait de subsister pour les clients mobiles.

Free_Secure repose sur un principe simple : les abonnés Freebox pouvaient activer une option permettant de partager une partie de leur connexion avec d’autres clients Free Mobile. Ces derniers se connectaient alors automatiquement au réseau FreeWiFi_Secure grâce à l’identification via leur carte SIM, sans avoir besoin de saisir de mot de passe.

