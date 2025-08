Un réseau de voleurs de câbles de cuivre d’Orange démantelé, un préjudice estimé à 700 000 euros

Des kilomètres de câbles dérobés et un mode opératoire bien huilé : une équipe de malfaiteurs vient d’être stoppée net par la gendarmerie en Loire-Atlantique et dans le Maine-et-Loire.

Après plusieurs mois d’enquête, la brigade de recherches de Nantes a mis fin aux agissements d’un réseau organisé, soupçonné d’avoir commis pas moins de 21 vols de câbles télécoms. Plusieurs individus ont été arrêtés en flagrant délit la semaine dernière, alors qu’ils venaient de s’emparer de près de deux tonnes de câbles cuivre, soit environ deux kilomètres de ligne dérobée.

Selon les autorités, les suspects, de nationalité roumaine, opéraient de manière très structurée. À l’issue de leur garde à vue, trois personnes interpellées ont été présentées mercredi devant le tribunal de Nantes. L’une d’elles a été placée en détention provisoire, tandis que les deux autres ont été mises sous contrôle judiciaire. L’information judiciaire ouverte vise plusieurs chefs d’accusation : vols aggravés, recel et association de malfaiteurs. Le préjudice global est estimé à plus de 700 000 euros.

Orange qui dispose du réseau cuivre en France, a déploré plus de 2300 vols en 2024 et voudrait des sanctions plus dures. « Dans les faits, un voleur de câbles de cuivre risque jusqu’à cinq ans de prison. Mais, en réalité, il écope rarement de plus de deux ans. Sur les 1 200 plaintes déposées par Orange en 2024, 56 ont donné suite à un jugement. Nous aimerions que la loi permette de condamner plus fermement ces vols commis sur des infrastructures stratégiques. L’enjeu de l’accès aux communications est capital », a fait savoir en mars 2025 dans les lignes du Parisien, Laurent Perrier, directeur des réseaux Île-de-France chez Orange.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox