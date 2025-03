ADSL : le réseau cuivre est une vraie mine d’or pour les malfrats, Orange déplore plus de 2300 vols en un an et voudrait des sanctions plus dures

Chaque année, le nombre d’effractions explose en France, impactant fortement le quotidien des citoyens. Orange peine à contenir les dégâts causés par ces vols récurrents.

Dans les petites communes d’Allouagne et de Choques, dans le Pas-de-Calais, plus de 200 foyers et entreprises sont privés de téléphone et de connexion Internet ADSL depuis un mois. La raison : un énième vol de câbles de cuivre, qui a totalement paralysé le réseau. Si le nord de la France est particulièrement ciblé, d’autres régions comme l’Île-de-France, la Normandie ou encore la Loire subissent également les assauts répétés des voleurs. « En 2024, nous avons recensé 2 300 vols de câbles, soit 35 % de plus qu’en 2023, » souligne Laurent Perrier, directeur des réseaux Île-de-France chez Orange dans les pages du Parisien.

« Et cela continue : rien qu’en janvier et février 2025, nous avons comptabilisé 500 vols, soit deux fois plus que l’an dernier à la même période. » Chaque mois, plusieurs centaines de kilomètres de câbles ADSL sont sectionnés et emportés par des malfaiteurs de plus en plus organisés. Si la plupart opèrent encore la nuit dans des zones peu denses, certains groupes n’hésitent plus à agir en plein jour, en centre-ville. Déguisés en techniciens Orange, ils parcourent un quartier entier, donnant l’illusion d’une intervention de routine. Un subterfuge d’autant plus lucratif que le cuivre se revend à prix d’or, atteignant près de 9 000 euros la tonne.

Les conséquences sont lourdes pour les particuliers et les entreprises, contraints de patienter parfois plusieurs semaines avant un rétablissement du réseau. Tout dépend de l’ampleur des dégâts. « Il peut y avoir des problèmes d’approvisionnement car ce sont désormais des câbles que nous n’installons plus, même si nous en avons toujours pour assurer la maintenance, » explique Laurent Perrier, alors que la fin du réseau ADSL est prévue en 2030. « Sans compter que chaque câble compte entre 600 et 800 paires de fils de cuivre en moyenne, et jusqu’à 1 800 paires pour les plus gros. Rétablir les clients est un exploit, car tout se fait fil à fil, dans des conditions souvent compliquées. »

Dans l’attente d’une réparation, les usagers ont parfois la possibilité d’utiliser une clé 4G fournie par leur opérateur ou de basculer vers la fibre optique. Mais lorsque les voleurs sectionnent également ces câbles, la situation devient encore plus critique. Ces vols coûtent chaque année plusieurs millions d’euros aux entreprises concernées, qui tentent de s’organiser pour limiter les pertes. « Nous enlevons régulièrement les câbles de cuivre pour nous prémunir contre ces vols, » indique Laurent Perrier. « Après, nous avons également déployé une forte collaboration avec les gendarmes et la police nationale dans les 80 départements les plus touchés, et cela commence à porter ses fruits. »

Malgré cela, la question des sanctions reste en suspens. Chez Orange, les arrestations se multiplient, mais les condamnations peinent à suivre. « Dans les faits, un voleur de câbles de cuivre risque jusqu’à cinq ans de prison, » rappelle Laurent Perrier. « Mais, en réalité, il écope rarement de plus de deux ans. Sur les 1 200 plaintes déposées par Orange en 2024, 56 ont donné suite à un jugement. Nous aimerions que la loi permette de condamner plus fermement ces vols commis sur des infrastructures stratégiques. L’enjeu de l’accès aux communications est capital. »

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox