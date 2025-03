Les nouveautés de la semaine chez Free : du “plus” pour les abonnés Free Mobile, quelques arrivées sur Freebox TV etc…

Freebox : le service SVOD populaire ADN lance un essai gratuit de 14 jours et une nouvelle formule. Plus d’infos…

Free lance 5 nouveaux films et une série d’animation sur Oqee Ciné sans surcoût pour ses abonnés (Les films cités sont L’Île des Miam-nimaux (Tempête de boulettes géantes 2), Passengers, Bon Baisers à Lundi, Elle Cause Plus… Elle Flingue, Légionnaire et Marvel : Iron Man) Plus d’infos…

Abonnés Amazon Prime : 5 jeux PC offerts, dont certaines pépites que vous avez pu louper (Syberia: The World Before, Dark Deity, Beholder 3, Endling et Wall World). Plus d’infos…

Free va lancer une nouvelle fonctionnalité pour ses abonnés dans son application officielle Freebox Files, sélectionner plusieurs fichiers et les enregistrer simplement. Plus d’infos…