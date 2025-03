Free lance une nouvelle fonctionnalité “performance optimisée” sur Oqee pour certains abonnés Freebox

Oqee améliore l’expérience utilisateur sur Smart TV avec une amélioration bienvenue pour les abonnés Freebox soucieux de performances optimales sur leur écran.

Free continue d’améliorer son application de télévision Oqee en lançant une nouvelle fonctionnalité baptisée “Performance Optimisée”, destinée aux utilisateurs de Smart TV. Cette nouveauté disponible sur les téléviseurs Samsung, LG et Philips, permet d’optimiser le fonctionnement de l’application en désactivant certains effets visuels et la fonction Picture-in-Picture (PiP), garantissant ainsi une meilleure fluidité.

L’activation de cette option est simple et rapide. Il suffit d’ouvrir l’application Oqee by Free, d’accéder aux Réglages, de sélectionner Télévision, puis Performance, et enfin d’activer Performance Optimisée.

