Free lance 5 nouveaux films et une série d’animation sur Oqee Ciné sans surcoût pour ses abonnés

Michel Audiard à l’honneur cette semaine dans Oqee Ciné.

La plateforme de streaming Oqee Ciné, lancée en mars 2023, continue de se développer notamment grâce à un catalogue diversifié de films et de séries, financé par la publicité (modèle AVOD, pour “Advertising Video On Demand”). S’il compte aujourd’hui plus de 600 films et séries, le service intègre des nouveautés toutes les semaines. Cette semaine, OQEE Ciné propose une sélection de films et séries qui promettent de satisfaire tous les amateurs de cinéma. Entre animation, comédie et science-fiction voici les nouveautés à ne pas manquer.

L’Île des Miam-nimaux (Tempête de boulettes géantes 2) (2013, Animation/Aventure, Cody Cameron, Kris Pearn, Bill Hader, Anna Faris)

Flint Lockwood découvre que sa machine crée désormais des créatures alimentaires vivantes, transformant une île en un monde délirant.

Passengers (2016, Science-fiction/Romance, Morten Tyldum, Jennifer Lawrence, Chris Pratt)

Deux passagers d’un vaisseau spatial se réveillent 90 ans trop tôt et doivent comprendre pourquoi avant qu’il ne soit trop tard.

Bon Baisers à Lundi (1974, Comédie/Policier, Michel Audiard, Bernard Blier, Daniel Prévost)

Un groupe d’escrocs amateurs monte une arnaque improbable qui prend rapidement une tournure chaotique.

Elle Cause Plus…Elle Flingue (1972, Comédie, Michel Audiard, Annie Girardot, Bernard Blier)

Une femme au caractère bien trempé se retrouve mêlée à un règlement de comptes explosif dans le milieu du banditisme.

Légionnaire (2022, Historique/Action, Jose Magan, Mickey Rourke, Bai Ling)

Un soldat romain doit traverser des montagnes enneigées et hostiles pour demander du renfort à son armée assiégée.

Série d’animation Marvel : Iron Man (2010, Animation/Action)

Tony Stark affronte de puissants ennemis avec son armure high-tech dans cette série animée dédiée au super-héros.

Oqee Ciné est disponible en exclusivité pour les abonnés de Free, Freebox ou Free Mobile (forfait 350 Go/illimité, Série Free, Veepee). La plateforme est accessible sur de nombreux supports : mobiles, Apple TV, Android TV, TV connectées, Fire Stick et le web. Elle dispose aussi d’un accès direct sur les players des Freebox, y compris ceux dépourvus d’Oqee, comme le player de Devialet ou celui de la Freebox Révolution.

