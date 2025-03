Une opération coup de poing d’envergure lancée contre le streaming illégal avant PSG-OM

L’Arcom en ordre de bataille pour bloquer l’accès à des centaines de sites de streaming illégaux avant le classico ce soir.

Alors que le choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, programmé ce dimanche à 20h45, s’annonce comme l’un des temps forts de la saison de Ligue 1, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique se prépare à mener une vaste opération contre le streaming illégal.

Comme le révèle L’Équipe, le gendarme de l’audiovisuel a minutieusement organisé une action d’envergure pour bloquer l’accès à une centaine de sites et services illégaux. Ce dispositif exceptionnel sera mis en place en deux temps : une première vague de blocages interviendra à 20h15, soit une demi-heure avant le coup d’envoi, et une seconde à 21h15, en pleine rencontre.

Cette stratégie s’inscrit dans une volonté de plus en plus affirmée des diffuseurs, notamment DAZN, de lutter contre le piratage des événements sportifs majeurs. En ciblant une rencontre aussi suivie que PSG-OM, l’Arcom et les ayants droit espèrent dissuader les amateurs de football de recourir à ces plateformes illégales, qui représentent un manque à gagner considérable pour l’industrie du sport et des médias. Reste à voir si cette initiative portera ses fruits ou si les sites pirates trouveront, comme souvent, le moyen de contourner ces blocages

