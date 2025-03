Free Mobile envoie un mail à ses abonnés pour leur faire profiter du “compagnon idéal pour libérer votre créativité”

L’opérateur annonce que son offre Le Chat Pro offert pendant 12 mois devra être activée d’ici le 10 août prochain pour ceux qui souhaitent en profiter.

“Le Chat Pro : le compagnon idéal pour libérer votre créativité “, après avoir annoncé début février offrir à ses abonnés un accès gratuit pendant un an à l’assistant IA de Mistral AI, Free lance une opération de promotion par mail. L’objectif : inciter les utilisateurs des forfaits 2€, Série Free et 19,99€/mois à découvrir ce service premium.

Dans son courriel promotionnel, Free présente Le Chat Pro comme un outil idéal pour simplifier la vie quotidienne. Parmi ses atouts, on retrouve l’accès en temps réel à l’actualité (sport, finance, tendances, événements mondiaux), une aide à l’organisation des tâches et planification des événements ou encore le téléchargement et analyse de contrats, rapports financiers, publications scientifiques. Autre précision et pas des moindres, l’accès dit illimité au modèle le plus performant de Mistral et à la recherche sur le web, est soumis à une “utilisation raisonnable”.

Disponible sur chat.mistral.ai et via l’application mobile Le Chat by Mistral AI, le service permet également la génération d’images, l’accès à un support dédié et la désactivation du partage des données avec Mistral AI.

Une offre temporaire et sans engagement

L’offre est valable jusqu’au 10 août 2025, sans engagement. Après la période gratuite, Le Chat Pro sera facturé 17,99€/mois. Les abonnés intéressés peuvent activer l’option via leur espace abonné.

