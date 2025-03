Vol massif de données : la CNIL engage une procédure de sanction visant Free et prévient les abonnés qui ont porté plainte

Les premiers résultats de la procédure de contrôle lancée par la CNIL suite à la fuite touchant 19 millions d’abonnés et 5 millions d’IBAN chez Free commencent à apparaître.

En octobre dernier, une affaire a secoué Free et inquiété de nombreux abonnés : la fuite des données de 19 millions d’abonnés et surtout de 5 millions d’IBAN chez l’opérateur. Face au tollé suscité, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), qui gère notamment les questions de sécurité de données et de vie privée sur internet, s’est penché sur le dossier et annonçait dans la foulée un contrôle chez l’opérateur. Dans le même temps, de nombreux abonnés touchés ont porté plaintes, estimant que leurs données n’avaient pas été assez protégées.

Certains abonnés ayant justement porté plainte dans le cadre de cette fuite reçoivent actuellement un email de l’institution pour les prévenir de l’avancement du dossier. Ce courriel, partagé par le hacker SaxX, indique que la procédure de contrôle a été ouverte, mais surtout que les éléments recueillis ont fait l’objet “d’une analyse approfondie à l’issue de laquelle la Présidente de la CNIL a décidé d’engager une des procédures de sanction prévue par la loi“. Un rapporteur a donc été désigné pour porter le dossier devant la formation restreinte de la CNIL.

La CNIL ne donne cependant aucune information sur la potentielle mesure correctrice ou sanction qui pourrait être adoptée, mais promet aux abonnés de les tenir informés de la suite du dossier. Elle invite par ailleurs les plaignants à faire preuve de prudence face aux arnaques en ligne, notamment celle autour d’Amazon Prime Family qui cible les abonnés Freebox.

