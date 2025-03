Une nouvelle arnaque d’ampleur vise les abonnés Freebox en faisant apparaître leur IBAN et leurs données personnelles

Attention au faux mail “d’Amazon Prime Family” qui affiche l’IBAN des abonnés de Free.

Après la cyberattaque qui a exposé les données de 19 millions d’abonnés Freebox en octobre dernier, une nouvelle vague d’arnaques sévit actuellement. Exploitant les informations volées notamment les IBAN et adresses postales, des escrocs envoient des e-mails frauduleux aux abonnés Free se faisant passer pour Amazon et incitent les victimes à cliquer sur un lien piégé.

En effet, de nombreux abonnés Freebox reçoivent actuellement un courriel inquiétant prétendument envoyé par le géant américain. Ce message leur annonce l’activation d’un service fictif nommé “Amazon Prime Family”, facturé 480 € par an. Pire encore, il affiche l’adresse postale du destinataire ainsi que son IBAN, dans l’optique de renforcer sa crédibilité. Or, ce service n’existe tout simplement pas.

L’expéditeur du mail, “communications@mtrxf.org“, n’a aucun lien avec Amazon. La présence de l’IBAN complet dans le message est une alerte majeure : une entreprise légitime ne communique jamais ces informations bancaires de cette manière. Le mail contient également un bouton “Annuler ma souscription”, qui redirige probablement vers un site frauduleux afin de vous voler de l’argent. Il est impératif de ne pas cliquer dessus. Ce type de mail repose sur une technique d’hameçonnage : en jouant sur la peur et l’urgence, les escrocs poussent les destinataires à cliquer sans réfléchir.

Comment se protéger de cette arnaque ?

Afin d’éviter de tomber dans le piège de ce type d’arnaque, il est nécessaire de ne jamais cliquer sur les liens contenus dans un mail suspect. Vérifiez l’adresse de l’expéditeur, et ne transmettez jamais vos données personnelles ou bancaires par e-mail. Signalez enfin les tentatives de phishing sur le site https://phishing-initiative.fr/ ou auprès de la plateforme gouvernementale Cybermalveillance.gouv.fr. Si vous avez reçu un message similaire, supprimez-le immédiatement et surveillez vos comptes bancaires pour détecter toute activité suspecte. Cette arnaque met en lumière l’impact du vol massif de données survenu en octobre dernier chez Free. En plus des adresses postales et des IBAN compromis, d’autres informations personnelles pourraient être exploitées par des cybercriminels pour monter de nouvelles escroqueries.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox