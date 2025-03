Les nouveautés de la semaine chez Free : une bonne surprise sur la facture de certains abonnés Freebox, une nouvelle chaîne TV particulière débarque etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Free s’apprête à lancer un nouveau plan de service sur les Freebox. Zoubida TV de Cyril Hanouna va débarquer sur le canal 31 de Freebox TV, beIN Sports va changer de numéro. Plus d’infos…

5€ de remise pendant 6 mois, Free annonce une bonne nouvelle par mail et SMS à certains abonnés Freebox Révolution avec TV by Canal. Plus d’infos…

Free lance une nouvelle version d’OQee sur Apple TV, avec un nouveau player. Plus d’infos…

Free lance un max de nouveaux films inclus pour ses abonnés dont 10 oscarisés. Découvrez les nouveautés…

Inclus pour les abonnés Freebox Ultra et Delta, Cafeyn lance deux nouvelles fonctionnalités utiles comme un centre de notifications et la suppression automatique de vos contenus téléchargés 2, 7 ou 30 jours après leur téléchargement. Plus d’infos…

Abonnés Freebox : découvrez de nouvelles promotions sur des Smart TV 4K avec Free. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : 4 nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement dont une licence saluée par la critique (Deus Ex: Human Revolution – Director’s Cut, Yes, Your Grace, Redemption Reapers et Night Reverie). Plus d’infos…

Une nouvelle application permet de piloter votre Freebox depuis votre Apple Watch, mais… Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile revoit son booster à 0,99€, la data incluse passe de 3 à 2 Go. Plus d’infos…

L’iPhone 16e est directement disponible chez Free Mobile avec jusqu’à 100€ d’économies. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Freebox Delta : l’application Disney+ a des ratés sur le player Devialet, Free travaille dessus. Plus d’infos… Offerte en version Pro aux abonnés Free Mobile, l’application d’IA le Chat intègre plusieurs nouvelles fonctionnalités. Plus d’infos… Une nouvelle arnaque d’ampleur vise les abonnés Freebox en faisant apparaître leur IBAN et leurs données personnelles. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox