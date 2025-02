Free Mobile revoit son booster à 0,99€ : ce qui change pour les nouveaux abonnés

Depuis juillet dernier, Free Mobile permet aux abonnés de son forfait 2€ (0€ pour les abonnés Freebox) d’ajouter des options avec deux boosters payants. Ce mardi, l’opérateur a revu la formule du booster à 0,99€/mois, mais cette nouvelle version se révèle moins avantageuse que la précédente.

Désormais, ce booster inclut 3 Go d’Internet en France métropolitaine (contre 3 Go précédemment), 1 Go en roaming en UE et DOM, ainsi que les appels illimités. Le tout pour 2,99€/mois au total, soit 0,99€ de plus que le forfait de base. Les abonnés Freebox peuvent quant à eux continuer à en bénéficier pour seulement 0,99€/mois grâce à un avantage réservé.

En parallèle, Free Mobile propose toujours un second booster, offrant les appels illimités et 20 Go de data pour 4,99€/mois.

Et comme d’habitude, cette nouvelle formule ne concerne que les nouveaux abonnés à ce booster, les anciens bénéficient toujours des mêmes avanatges.

