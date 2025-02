Une nouvelle application permet de piloter votre Freebox depuis votre Apple Watch, mais…

Une télécommande qui se porte à votre poignet, c’est possible avec l’application Télécommande Box… Mais cela a un prix.

Les applications de télécommandes virtuelles sont légion sur les différents stores d’application, mais “Télécommande Box”, présente sur l’App Store, a son petit truc en plus : le développeur annonce en effet une compatibilité avec l’Apple Watch, permettant ainsi de naviguer sur votre Freebox directement depuis votre montre connectée. L’application est compatible avec les abonnés Pop, Ultra, Révolution, Mini 4K, Crystal et Delta.

Cependant, cette fonctionnalité a un coût, tout comme l’utilisation générale de l’application. Si elle propose un essai gratuit de trois jours, il faudra ensuite s’acquitter d’un abonnement, avec plusieurs choix de durée. 4.99€ par semaine, 17.99€/an ou un seul achat, à vie pour 22.99€. En dehors de cela, l’application propose l’ensemble des fonctionnalités qui peuvent intéresser des utilisateurs de télécommandes virtuelles : une navigation assez complète avec la possibilité d’augmenter ou de baisser le volume, de zapper, de saisir le canal qui vous intéresse…

L’application est également dotée d’un trackpad, qui permet de naviguer au geste et permet l’installation d’un widget sur . Lors de notre test sur iPhone, l’application avait plutôt du répondant et permettait une navigation assez fluide. Cependant, il faut noter que la plupart des autres applications de télécommandes virtuelles sont gratuites, et qu’il est possible d’utiliser Freebox Connect pour un player Devialet ou Révolution, soit la solution officielle fournie par Free. Si vous avez vraiment envie d’utiliser l’appli sur votre Apple Watch, qui est le véritable plus de cette version, et que le prix ne vous rebute pas, vous pouvez cependant vous y essayer.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox