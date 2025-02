Un cadeau à gérer prudemment chez Free, Canal+ abuse… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

Prudence avec Disney+ offert !

C’est une très bonne nouvelle que Free annonçait la semaine dernière à Univers Freebox : les abonnés Freebox Pop, Ultra Essentiel et Delta profitent de 3 mois offerts à Disney+ Standard avec Pub (puis 5,99€/mois sans engagement). Attention cependant, il faut bien sûr activer cette option mais aussi la désactiver si vous ne souhaitez en profiter que durant la période de gratuité.

Si la TNT disparaît, est-ce que des français se retrouveront privés de TV ?

Pour le ministère de la Culture, la question de l’avenir de la TNT se pose : doit-elle continuer d’émettre après 2030 ? Les acteurs de l’audiovisuel sont appelés à donner leur avis. Si pour l’heure, le projet est tout juste envisagé, de nombreuses questions émergent sur un potentiel arrêt de diffusion : comment s’assurer que ceux n’utilisant que la TNT ne soient pas lésés par exemple ? Autant d’interrogations à laquelle la consultation publique devra répondre.

Les démarcheurs téléphonique, ça ose tout…

… C’est même à ça qu’on les reconnaît ! Le démarchage téléphonique est considéré comme un véritable fléau par beaucoup de Français. Si aujourd’hui, quand une entreprise vous appelle, vous pouvez voir son numéro s’afficher, voire son nom, la technologie Stir/Shaken entend aller plus loin. Cette innovation permet également d’afficher la raison de l’appel : un médecin qui vous appelle pour un renouvellement d’ordonnance, le service épargne de votre banque… Ou bien un démarchage d’un opérateur pour vous faire migrer à sa box premium, par exemple. Rappelons qu’il convient d’être assez prudent concernant les appels que vous recevez, comme le témoignage de msg le prouve : les démarcheurs n’hésitent pas à tout faire pour que vous répondiez.

Les nouvelles limites de Canal poussent des abonnés vers la sortie

Ses nouveaux abonnements sans engagement sont désormais limités à 1 utilisateur simultané et sans UHD. Cette décision ne concernait alors que les nouvelles souscriptions, un répit de courte durée puisque désormais les anciens abonnés sans engagement n’ont également plus droit à la 4K: “Finalement même les anciens abonnés n’ont plus accès aux chaînes Ultra HD/4K HDR de Canal+, Non vraiment c’est la honte “, déplore sur X le compte très informé @ultrakfr. Et il n’est pas le seul à le penser : de nombreux commentaires font état d’une certaine colère face à cette décision de Canal+.



L’Arcom a-t-il vraiment fait fermer une chaîne ?

Les débats sont houleux autour de la fin de diffusion de C8. Certaines informations ont même fait état d’une sorte de “commande” suivie par le régulateur pour lui retirer sa fréquence TNT, informations démenties par le régulateur. Cependant, il convient de rappeler que si l’Arcom a bien décidé de retirer le droit de diffusion sur la TNT à la chaîne, c’est le groupe lui-même qui a décidé de l’arrêter.

