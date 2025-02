Le saviez-vous : les abonnés Freebox Ultra profitent d’un avantage non négligeable en mobilité

Le Pocket Wi-Fi de la Freebox Ultra et de l’offre Ultra Essentiel peut dépanner à la maison et même offrir une solution de connectivité lors de vos déplacements, et vos vacances.

Déjà 1 an, le 30 janvier 2024, Free a lancé sa nouvelle Freebox Ultra. Si l’abonnement à la box très de gamme de Free intègre de nombreux services de SVOD inclus ( Netflix, Prime Video, Disney+, Universal+, Canal+ La Chaîne en Live), il permet aussi de profiter d’un galet 4G sans surcoût pour une utilisation chez soi ou en mobilité, celui-ci est baptisé Pocket Wi-Fi. Ce dispositif compact et autonome permet d’accéder à Internet grâce à 50 Go/mois via le réseau mobile 4G de Free, offrant ainsi une solution de connectivité mobile pratique.

Le Pocket Wi-Fi de la Freebox Ultra est conçu pour accompagner les utilisateurs dans tous leurs déplacements en France métropolitaine. Il fonctionne comme un point d’accès mobile, transformant le signal 4G en un réseau Wi-Fi privé et sécurisé. Ce dispositif, à peine plus grand qu’une carte de crédit, se glisse facilement dans une poche et offre une autonomie de 24 heures grâce à sa batterie rechargeable.

Caractéristiques et Avantages

Débit et Données : Le Pocket Wi-Fi offre un débit 4G pouvant aller jusqu’à 150 Mbps. Les abonnés nouveaux bénéficient de 200 Go avant raccordement dans la limite de 3 mois puis 50 Go/mois (débit réduit au-delà).

: Le Pocket Wi-Fi offre un débit 4G pouvant aller jusqu’à 150 Mbps. Les abonnés nouveaux bénéficient de 200 Go avant raccordement dans la limite de 3 mois puis 50 Go/mois (débit réduit au-delà). Connexion Simultanée : Jusqu’à 10 appareils peuvent être connectés simultanément, ce qui en fait une solution idéale pour les familles ou les groupes en déplacement

: Jusqu’à 10 appareils peuvent être connectés simultanément, ce qui en fait une solution idéale pour les familles ou les groupes en déplacement Utilisation Simple : Il suffit d’allumer le dispositif et de connecter vos appareils au réseau Wi-Fi généré par le Pocket Wi-Fi. Une application mobile est également disponible pour gérer les paramètres et surveiller la consommation de données. Une batterie 1500 mAh permet une utilisation “longue durée avec 24h d’autonomie”, selon Free.

Le Pocket Wi-Fi est inclus sur demande dans l’abonnement Freebox Ultra. Les abonnés peuvent le commander lors de la souscription ou depuis leur Espace Abonné Freebox. Des frais d’envoi de 10 € sont appliqués, mais le dispositif reste la propriété de Free et doit être restitué en cas de résiliation de l’abonnement.

Pour les nouveaux abonnés en cours de raccordement à la fibre, le Pocket Wi-Fi est une solution temporaire idéale. Il permet de bénéficier d’une connexion Internet dès la souscription, en attendant l’installation finale de la Freebox Ultra. Par la suite, c’est un compagnon idéal lors de vos déplacements.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox