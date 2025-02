L’appel vocal du futur prend vie avec Nokia, une nouvelle technologie “révolutionnaire” dévoilée

L’équipementier finlandais va lever le voile lors du MWC sur une toute nouvelle technologie baptisée IVAS (Immersive Voice and Audio Services). Selon Nokia, il s’agit de “l’avancée la plus significative dans la technologie audio des appels vocaux depuis des décennies”.

Le Mobile World Congress 2025 (MWC) s’annonce comme une vitrine de l’innovation en matière de communication. Lors de ce salon du plus grand salon de l’industrie de la téléphonie mobile qui se tiendra à Barcelone du 3 au 6 mars prochain, Nokia, Vodafone et RingCentral dévoileront une technologie qui pourrait bien révolutionner nos appels vocaux : les Immersive Voice and Audio Services (IVAS). Cette avancée promet d’offrir une expérience sonore tridimensionnelle, rendant les conversations téléphoniques plus naturelles et immersives que jamais.

Une révolution sonore pour les appels vocaux

L’innovation IVAS repose sur un son spatialisé en temps réel, permettant de percevoir les voix comme si elles provenaient d’un espace physique défini. Concrètement, lors d’un appel en visioconférence ou même d’un simple appel téléphonique, il sera possible d’identifier clairement la position des différents interlocuteurs, comme si l’on était dans la même pièce qu’eux.

Cette avancée est rendue possible grâce à un nouveau format audio, le Metadata-Assisted Spatial Audio (MASA), qui permet aux smartphones et autres appareils de générer un son immersif, même dans des conditions complexes. Couplé aux capacités de la 5G, IVAS pourrait bien transformer la manière dont nous communiquons.

Des usages innovants pour tous les secteurs

Les bénéfices de cette technologie ne se limitent pas aux appels du quotidien. IVAS ouvre la porte à de nombreux cas d’usage innovants :

Téléconférences plus fluides : Dans le cadre du travail hybride, les réunions à distance deviennent plus engageantes, avec une distinction claire des voix et une immersion sonore qui réduit la fatigue cognitive.

: Dans le cadre du travail hybride, les réunions à distance deviennent plus engageantes, avec une distinction claire des voix et une immersion sonore qui réduit la fatigue cognitive. Expérience d’appel enrichie : Les appels classiques gagnent en proximité et en clarté, avec un son directionnel qui reproduit fidèlement l’environnement sonore de l’appelant.

: Les appels classiques gagnent en proximité et en clarté, avec un son directionnel qui reproduit fidèlement l’environnement sonore de l’appelant. Industrie et maintenance : Dans les usines et les chantiers, où le bruit ambiant complique souvent les échanges, IVAS améliore la clarté des communications et permet de mieux identifier les bruits anormaux des machines.

: Dans les usines et les chantiers, où le bruit ambiant complique souvent les échanges, IVAS améliore la clarté des communications et permet de mieux identifier les bruits anormaux des machines. Accessibilité améliorée : Pour les personnes malvoyantes, la spatialisation du son pourrait grandement faciliter la compréhension des appels en leur offrant un repère audio plus précis.

En intégrant cette technologie dans la norme 3GPP et en la rendant compatible avec les appareils existants, Nokia et ses partenaires devraient faciliter son adoption à grande échelle. “Développée grâce à la collaboration de 13 entreprises, la norme IVAS a été incluse dans la version 18 du 3GPP, en s’appuyant sur les services vocaux améliorés (EVS) largement utilisés, connus sous le nom de HD Voice+”, indique Nokia.

