Démarchage téléphonique, fraudes, vrai appel urgent ? Cette nouvelle technologie vous évitera de décrocher pour un appel indésiré

Des appels beaucoup plus transparents, pour s’assurer de ne plus se retrouver avec un démarcheur au bout du fil, grâce à Styir/Shaken.

Le démarchage téléphonique est considéré comme un véritable fléau par beaucoup de Français. Si aujourd’hui, quand une entreprise vous appelle, vous pouvez voir son numéro s’afficher, voire son nom, la technologie Styir/Shaken entend aller plus loin. Cette technologie est déjà utilisée par les opérateurs, avec pour but de vérifier que les numéros appelant ne sont pas usurpés.

Mais cette innovation permet également d’afficher la raison de l’appel : un médecin qui vous appelle pour un renouvellement d’ordonnance, le service épargne de votre banque… Ou bien un démarchage d’un opérateur pour vous faire migrer à sa box premium, par exemple. Bien que Styir/Shaken soit techniquement capable de proposer cette fonctionnalité, les opérateurs ne communiquent pas sur une éventuelle mise en service à grande échelle. Selon les informations de France Info, il faudrait enrichir le service pour proposer cet affichage d’appel.

Et ainsi, finis les moments de doutes à base de “pourquoi cette entreprise m’appelle”, si cet enrichissement nécessaire est réalisé en France, vous pourrez ainsi décrocher lorsque le sujet vous paraît important, ou non. À noter cependant, cette technologie ne serait pas forcément obligatoire pour les entreprises et des adaptations techniques seront nécessaires.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox