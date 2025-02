Canal+ signe un partenariat important avec Samsung, deux bonnes nouvelles pour les abonnés

L’application Canal+ est désormais disponible sur les Smart TV Samsung 2024 et 2025. Prochainement les contenus Canal+ intègreront le Guide Universel des TV connectées du géant sud coréen.

Canal+ et Samsung annoncent une extension majeure de leur partenariat stratégique, offrant aux abonnés un accès simplifié à leurs contenus préférés. Désormais, l’application Canal+ sera disponible sur les Smart TVs Samsung à partir des modèles 2018 et préinstallée sur les téléviseurs de 2024 et 2025.

Le 3 février dernier, Canal+ avait annoncé soudainement l’arrivée de son application sur les Smart TV Samsung de 2024 avec des fonctionnalités comme le contrôle du direct, le mode expert, le start-over, et la gestion du profil; mais le groupe était allé trop vite en besogne puisque les mentions de ce lancement ont vite été supprimées. Il aura donc fallu attendre l’annonce du partenariat le 17 février pour profiter de cette évolution.

Cette collaboration renforcée couvre plus de 40 territoires à travers le monde incluant désormais la distribution des applications Canal+ sur plus de 25 millions de Smart TV Samsung en Europe, en Asie, dans les territoires ultramarins français et bientôt dans plus de 25 pays d’Afrique francophone.

Un accès simplifié aux contenus Canal+

Grâce à cette intégration, les utilisateurs des Smart TV Samsung auront un accès direct et fluide à l’ensemble des contenus inclus dans leur offre Canal+, qu’il s’agisse des plus grands événements sportifs, des films à succès ou des séries exclusives. Autre bonne nouvelle, la filiale de Vivendi annonce l’intégration à venir des contenus Canal+ dans le Guide Universel des Smart TV Samsung, une fonctionnalité bientôt disponible dans les territoires compatibles, les utilisateurs bénéficieront d’un accès facilité à leurs émissions et programmes préférés.

