Le saviez-vous : pour bénéficier des 8 Gbit/s symétriques, les abonnés Freebox Ultra doivent posséder plusieurs équipements

La Freebox Ultra permet théoriquement d’accéder à des débits très impressionnants, mais il vous faudra tout de même une certaine configuration pour en profiter.

Disposer de 8 Gbit/s en download comme en upload peut être parfois très importants pour certains usages, mais aussi simplement une question de confort de téléchargement. La Freebox Ultra permet d’accéder à ces performances, mais cela ne veut pas dire que c’est à la portée de tout appareil. Voici quelques conseils pour rendre votre ordinateur compatible, si ce n’est pas déjà le cas, avec la fibre 10 G-EPON, accessible pour les millions de prises du réseau fibre sur lequel les offres de Free sont proposées.

Trouver un adaptateur SFP+

Si le Server Ultra propose déjà plusieurs ports 2.5 Gbit/s RJ45 classique, pour les débits supérieurs, il vous faudra opter pour un adaptateur SFP+, ne serait-ce que pour que le débit sorte de votre box. On peut en trouver entre 40 et 55€ sur différents sites de e-commerce, mais Free propose également de le commander directement depuis votre espace abonné Freebox.

Il suffit de vous rendre sur votre espace abonné Freebox. Dans la boutique, il vous sera alors proposé de commander ce module SFP+ RJ45 (en rouge sur la capture ci dessous)

Il vous suffit ensuite de cliquer sur confirmer la commande et votre module SFP+ RJ45 vous sera envoyé sous quelques jours. A noter que si ce dernier est inclus dans votre offre, il faudra toutefois le renvoyer si vous résiliez votre abonnement et payer des frais d’envois de 10€. En cas de non restitution, Free indique qu’il le facturera 30€.

Un bon câble et une carte réseau efficace

Le choix du câble liant votre box à votre ordinateur est important, il vous faudra choisir un RJ45 de catégorie 6A, 7 ou 8, qui peuvent se trouver en diverses longueurs selon vos besoins, pouvant aller jusqu’à 30 mètres, avec des prix variant selon la taille bien sûr.

Il reste maintenant à s’assurer que votre PC puisse recevoir ces débits, pour cela, vous pouvez vous procurer une carte réseau, qui vous coûtera entre 45 et 100€.

À noter, si vous détenez un Mac compatible (comme un MacBook Pro), il vous faudra impérativement disposer un dock ou un adaptateur Thunderbolt. De plus, si un switch n’est pas obligatoire pour lier un seul appareil à la box, si vous voulez partager les capacités du port SFP+ entre plusieurs ordinateurs, il faudra bien sûr vous en procurer un. Vous l’aurez compris, il s’agit tout de même d’un petit investissement pour disposer pleinement des capacités optimales de la Freebox Ultra.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox