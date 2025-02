Amazon envoie un mail à certains abonnés Prime pour leur offrir un code promotionnel

Les abonnés Prime peuvent profiter d’un code promotionnel Amazon de 20€ en en sauvegardant leurs photos pour la première fois sur Amazon Photos, inclus dans leur offre.

Bonne nouvelle pour les abonnés Amazon Prime ! Parmi les nombreux avantages déjà inclus dans leur abonnement, Amazon Photos est peut-être l’un des moins connus. Pourtant, ce service permet d’accéder à un espace de stockage illimité pour vos photos en pleine résolution et de 5 Go pour leurs vidéos.

Pour inciter davantage ses membres à utiliser Amazon Photos, le géant américain envoie actuellement un mail à certains pour leur proposer un bon d’achat de 20€ sur leur prochaine commande Amazon en sauvegardant leurs photos pour la première fois sur Amazon Photos. Limitée dans le temps cette offre est valable jusqu’au 28 février 2025, il faudra par ailleurs utiliser ce code promotionnel avant le 5 mars prochain, lequel sera envoyé par e-mail dans un délai de 4 jours. Celui-ci sera valable pour un achat d’au moins 100€, hors frais d’emballage cadeau et de livraison uniquement pour les produits expédiés et vendus par Amazon.fr. L’offre ne s’applique qu’aux clients qui ont reçu un email ou qui ont vu une bannière publicitaire faisant la promotion; Les membres Prime Business ne sont pas éligibles. Amazon Prime est inclus dans les offres Freebox Delta et Ultra.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox