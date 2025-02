Orange “ne fait pas d’effort” pour la fin de l’ADSL, les maires s’alarment face à une nouvelle charge de travail

Le manque de communication d’Orange reste la plus grosse source d’inquiétude quand à la fermeture du réseau cuivre pour les élués.

À travers la France, 162 communes expérimentent actuellement le passage du réseau cuivre au réseau fibre optique. À Glomel, petite commune bretonne, l’élue en charge du numérique, Éléonore Kogler, se trouve souvent à attendre pour accompagner les derniers habitants qui n’ont pas encore effectué la transition. Si Orange estime que les démarches ont été effectuées, les élus locaux, eux, constatent des manques dans la communication de l’opérateur. En effet, la date de fermeture effective du réseau cuivre à Glomel n’a été communiquée que tardivement, ce qui a créé une incertitude et un surcroît de travail pour les municipalités.

La situation est d’autant plus compliquée pour les communes rurales où, au-delà de l’incertitude, il faut parfois effectuer du porte-à-porte pour trouver les derniers abonnements non résiliés. “Les gens sont méfiants au téléphone et pensent souvent qu’il s’agit de démarchage”, témoigne Éléonore Kogler. Ce travail supplémentaire, déjà considérable, s’ajoute aux défis quotidiens auxquels les élus locaux sont confrontés, notamment en zone rurale, où l’identification des adresses et des habitants reste un casse-tête. Les mairies, par manque de moyens, se retrouvent à imprimer et à distribuer des documents qui auraient dû être pris en charge par Orange.

De nombreuses voix d’élus, comme celle de Judith Ardon, maire de Nogaret, expriment leur frustration face à l’absence d’efforts de la part d’Orange, notamment pour financer ces tâches supplémentaires. “L’État nous dédommage pour les élections nationales, mais pourquoi ne le ferait-il pas pour la fibre?“, s’interroge-t-elle. En parallèle, certains se demandent si ce travail ne pourrait pas être valorisé, même si la majorité des associations d’élus s’accorde à dire que cela ne devrait pas devenir une responsabilité systématique des mairies.

Orange défend cependant son bilan en matière de communication, citant des réunions publiques et des guides destinés à la population. Mais de l’avis des élus et des opérateurs du secteur, la stratégie de déploiement reste perfectible. L’opérateur semble se concentrer sur la mise en œuvre des coupures, mais la communication reste insuffisante, en particulier en zone rurale. En attendant, le gouvernement et les collectivités locales doivent se battre pour que le processus de transition se déroule sans accroc, et surtout pour que les citoyens n’aient pas à payer le prix de cette transition à la place des opérateurs.

Source : Le Point