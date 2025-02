RSE : en forte progression Free Pro décroche la médaille d’or EcoVadis et intègre le gratin mondial

Contribuer aux enjeux du développement durable est au centre de la stratégie de Free Pro. L’opérateur B2B excelle en matière de responsabilité sociétale des entreprises.

“Nous sommes fiers d’annoncer que Free Pro a décroché la médaille d’or EcoVadis pour l’année 2024 avec un très beau score de 76/100, soit 15 points de plus par rapport à l’année précédente. Cette distinction place Free Pro dans le top 5 % des entreprises évaluées par EcoVadis sur les 12 derniers mois”, Free Pro a annoncé ce 17 février avoir franchi un cap en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) grâce des efforts continus sur le sujet.

Après avoir obtenu la médaille d’argent en 2023, la filiale B2B d’Iliad progresse ainsi en 2024 et se voit une nouvelle fois reconnue par EcoVadis, plateforme de pointe d’analyse RSE pour les chaînes d’approvisionnement internationales, laquelle revendique l’analyse de 2,8 millions d’entreprises dont 150 000 évaluées dans plus de 185 pays.

L’amélioration du score de Free Pro “est le fruit d’un travail collectif et de nombreuses actions concrètes mises en place au sein de Free Pro pendant l’année 2024”, assure l’opérateur dont l’engagement environnemental est selon lui au cœur de sa démarche RSE. Parmi ses dernières actions figurent, “des politiques engagées en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’énergies renouvelables, l’adoption de pratiques innovantes (recyclage de l’eau, audit énergétique, gestion des déchets), et un reporting avancé et une adhésion à des initiatives reconnues (Pacte mondial des Nations Unies, Science-Based Targets)”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox