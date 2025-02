Pour ne rien manquer des incidents techniques chez Free, voici les réseaux officiels à connaître

Free 1337 a investi énormément de réseaux sociaux pour communiquer au plus de monde possible au sujet des potentiels incidents mais aussi des nouveautés autour des réseaux de l’opérateur. Voici la liste des pages officielles.



Si les pages officielles estampillées “Free” sur les réseaux sont surtout là pour annoncer les énormes nouveautés, faire de l’humour ou des concours, il existe un compte qui convient davantage pour demander des informations, notamment sur des incidents mais aussi sur des technologies un peu plus pointues (VoLTE, 5G SA…).

Il s’agit de Free 1337,qui “résulte d’une volonté de communiquer à propos de nos réseaux fixe et mobile, des gros incidents réseaux et aussi des nouveautés techniques“, nous expliquaient ses responsables dans notre interview dédiée. Et la communication se fait de bien des manières et sur de nombreuses plateformes. Free 1337 est particulièrement actif sur X, mais est présent également sur de nombreux autres réseaux sociaux. Voici la liste, justement fournie par le compte officiel :

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox