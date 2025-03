Free Mobile va lancer un nouveau forfait spécial dès ce soir

L’opérateur revient sur Veepee et lancera un nouveau forfait dès 19h.

Free Mobile commence le mois de mars avec une nouvelle offre spéciale Veepee, qu’il entend lancer à 19h ce lundi 3 mars. On peut en effet voir sur le site d’e-commerce qu’une nouvelle vente privée pour un forfait mobile sans engagement est prévu par l’opérateur.

Aucun détail n’a été fourni sur la nature et le contenu de ce forfait. La dernière offre en date, lancée en novembre dernier sur la plateforme, proposait un forfait mobile incluant 130 Go en 5G pour 7,99 €/mois et 20 Go depuis l’Europe et les DOM, sans limite de durée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox