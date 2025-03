Iliad : Xavier Niel montre une volonté de rentabiliser l’opérateur Tele2

Un an après l’acquisition de 19,8 % du capital de Tele2 pour 1,16 milliard d’euros, Xavier Niel, via le groupe Iliad et sa holding NJJ, impose sa stratégie de rentabilisation. Grâce à cette opération, la holding Freya – contrôlée par Iliad et NJJ – détient désormais 28,8 % des droits de vote, faisant de Xavier Niel l’actionnaire de référence. Dans la foulée, Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad et administrateur de Millicom, a pris la présidence du conseil d’administration en mai dernier, tandis que Jean-Marc Harion, ex-patron de Play, a été nommé directeur général en novembre. Cette nouvelle gouvernance s’accompagne d’une restructuration significative, avec le départ de cinq dirigeants et la mise en place d’un plan de suppression de 700 postes, soit 15 % des effectifs, une tendance qui touche l’ensemble du secteur, comme en témoigne Telia, principal concurrent, qui prévoit la suppression de 3 000 emplois.

Au-delà de la simple valorisation de l’action, qui a bondi de 45 % en un an, Xavier Niel entend transformer en profondeur Tele2. L’objectif est d’améliorer la rentabilité de l’opérateur en augmentant sa marge opérationnelle, actuellement de 35 %, et en accroissant les dividendes versés aux actionnaires. Cette mission a été confiée à Jean-Marc Harion, dont l’expérience en Pologne, où il a fait de l’opérateur Play un modèle de rentabilité, constitue un atout clé. Selon les sources de La Lettre de l’Expansion, une grande partie de sa rémunération variable dépendra des liquidités redistribuées aux actionnaires, confirmant ainsi la volonté de maximiser les profits.

Cette stratégie s’inscrit dans la lignée des succès précédents de Xavier Niel, notamment avec Millicom, et illustre sa capacité à transformer des opérateurs télécoms en machines à cash. En imposant une gestion rigoureuse et en appliquant des mesures drastiques de réduction des coûts, le magnat des télécoms entend faire de Tele2 un acteur encore plus performant sur le marché suédois et balte, tout en assurant un retour sur investissement rapide pour ses actionnaires.

