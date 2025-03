Les nouveaux Xiaomi 15 débarquent chez Free Mobile avec des promos et une offre spéciale

A peine annoncée par Xiaomi, la gamme 15 est désormais disponible à l’achat chez Free Mobile.

Le fabricant chinois a présenté hier pour le MWC ses nouveaux Xiaomi 15 et 15 Ultra. La nouvelle offensive haut de gamme de l’entreprise, résolument tournée vers la photo avec une prise en main et des réflexes inspirés des appareils argentiques. Ils sont dès à présent disponible chez Free Mobile, avec en prime une offre de remboursement d’une valeur de 150€ valable jusqu’au 2 avril, un bonus reprise de 300€ pour la version Ultra et 200 pour le Xiaomi 15 et un pack photo pro offert pour le Xiaomi 15 Ultra.

Le Xiaomi 15 est proposé avec 512 Go et dans son coloris vert pour 1099€ au comptant, mais vous pouvez opter pour un étalement sur 24 mois avec Free Flex. Il faudra alors compter 399€ à la commande puis 24.99€/mois pendant 24 mois avec une option d’achat à 100€.

Quant à la version premium avec 512 Go de stockage, comptez 1499€ à la commande au comptant ou 799€ puis 24.99€/mois pendant 24 mois avec une option d’achat à 100€ si vous passez par Free Flex pour acquérir le Xiaomi 15 Ultra. Pour tout achat du 2 mars 2025 au 30 juin 2025, vous recevrez donc ce pack photo d’une valeur de 199€ en suivant les démarches prévues dans cette brochure.

Le Xiaomi 15 Ultra est un smartphone haut de gamme qui se distingue par son module photo avancé signé Leica, comprenant un capteur principal de 50 Mpx d’un pouce, un ultra grand-angle de 115° et deux téléobjectifs, dont un zoom périscopique de 200 Mpx, optimisé par l’IA pour des clichés détaillés et une meilleure captation en basse lumière. Il permet également d’enregistrer des vidéos en 8K/30 ips ou 4K/120 ips en mode ralenti cinématique. Son écran AMOLED adaptatif de 6,73 pouces (1-120 Hz) affiche une luminosité maximale de 3.200 nits. Sous le capot, il embarque la puce Snapdragon 8 Elite et une batterie de 5.410 mAh avec charge ultra-rapide de 90 W en filaire et 80 W sans fil. Le smartphone est compatible Wi-Fi 7 et Bluetooth 6.0, et tourne sous HyperOS 2 avec des outils d’IA avancés. Il inclut le Photography Kit Legend Edition pour améliorer l’expérience photo.

Le Xiaomi 15, plus abordable, reprend la même puce Snapdragon 8 Elite et l’intégration d’HyperOS 2 avec l’IA, mais propose une configuration photo plus classique avec trois capteurs de 50 Mpx sans zoom périscopique ni stabilisation avancée. Son écran AMOLED de 6,36 pouces reste très lumineux (3.200 nits) avec un taux de rafraîchissement de 1-120 Hz. Il dispose d’une batterie légèrement plus petite de 5.240 mAh, avec une charge rapide 90 W en filaire et 50 W sans fil. Moins imposant et plus compact, il conserve une conception premium avec un dos en verre renforcé et une certification IP68 contre l’eau et la poussière.

