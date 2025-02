Offerte en version Pro aux abonnés Free Mobile, l’application d’IA le Chat intègre plusieurs nouvelles fonctionnalités

Les développeurs de Mistral AI continuent d’enrichir l’application mobile le Chat avec des fonctionnalités utiles.

Lancé sur mobile début février 2025, Le Chat de Mistral AI séduit déjà les utilisateurs français avec plus d’un million de téléchargements sur ses versions mobiles qui continuent de s’améliorer. Après avoir été rendues compatibles avec la version Pro et avoir intégré plusieurs nouveautés il y a un peu plus d’une semaine, une nouvelle mise à jour importante a été déployée sur l’App Store et le Play Store.

Dans cette nouvelle version, Mistral AI a ainsi intégré les éléments suivants à son application : une fonctionnalité permettant à l’utilisateur de sélectionner les outils (génération d’images, recherche sur le web, interpréteur de code) à utiliser pour chaque chat, la prise en charge de l’upload de fichiers PDF, DOC et PPTX, l’ajout de la possibilité de réécrire un message et d’une option pour désactiver la collecter de données dans les paramètres, ainsi qu’un index et des dates dans le panneau de sources. De plus, un souci faisant que le clavier se fermait de manière intermittente lors de la saisie a également été résolu.

Mistral AI a également mis en place un partenariat avec Free, permettant aux 15,5 millions d’abonnés de l’opérateur d’accéder gratuitement pendant 12 mois à la version premium Le Chat Pro. Pour en profiter, il suffit de se rendre sur son espace abonné pour activer l’option.

