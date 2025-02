L’iPhone 16e est directement disponible chez Free Mobile avec jusqu’à 100€ d’économies

Vous pouvez désormais vous procurer directement la version moins onéreuse de l’iPhone 16 chez l’opérateur de Xavier Niel.

Après une période de précommande, l’iPhone 16e est désormais disponible directement sur le site web de Free Mobile et dans ses boutiques. Pour ne rien gâter, vous pouvez toujours bénéficier jusqu’au 5 mars prochain d’une offre de remboursement de 50€ et en plus d’un bonus reprise de 50€ sur votre ancien mobile, si vous achetez ce modèle.

Le modèle est disponible dans deux coloris : blanc ou noir et avec un espace de stockage au choix de 128, 256 et 512 Go. Le moins onéreux revient 749€ au comptant, mais vous pouvez étaler le paiement via Free Flex. Ce faisant, vous réglerez 209€ à la commande, puis 18.99€/mois pendant 24 mois et enfin une option d’achat de 84€ vous est proposée.

L’iPhone 16e est une version plus abordable de la gamme iPhone 16, tout en conservant des performances puissantes grâce à la puce A18 et au modem Apple C1. Il offre une autonomie améliorée, atteignant jusqu’à 26 heures de lecture vidéo, contre 22 heures pour l’iPhone 16, et est conçu pour fonctionner avec Apple Intelligence, le système d’IA d’Apple qui met l’accent sur la confidentialité. Cette intelligence artificielle sera disponible en français début avril. La principale différence entre l’iPhone 16e et l’iPhone 16 réside dans l’appareil photo. L’iPhone 16e dispose d’un seul objectif à l’arrière, contre deux pour l’iPhone 16. Apple décrit ce système comme une « caméra fusion » de 48 mégapixels, capable de capturer des photos en « super haute résolution ». Le zoom optique est proposé en x1 et x2, mais il ne dispose pas du x 0,5 comme sur les autres modèles de la gamme. Ce nouvel iPhone intègre également un déverrouillage sécurisé avec Face ID et des options de recharge pratiques, incluant l’USB-C et la recharge sans fil, mais sans compatibilité MagSafe.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox