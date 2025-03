Free va lancer une nouvelle fonctionnalité pour ses abonnés dans son application officielle Freebox Files

Une nouvelle version bêta 1.23 de l’application Freebox Files est disponible sur iOS via TestFlight.

Freebox Files, c’est l’application de Free qui permet aux abonnés Freebox une gestion simplifiée des fichiers stockés sur le disque dur de leur box ou sur un périphérique de stockage externe connecté. Il est par exemple possible d’ajouter, consulter et sauvegarder automatiquement des photos et vidéos, les rendant accessibles à tout moment.

Dans une nouvelle version bêta 1.23 déployée sur iOS via TestFlight, Free annonce la mise en place d’une nouvelle fonctionnalité. Il est désormais possible de sélectionner plusieurs fichiers et de les enregistrer simplement sur votre appareil. Plusieurs corrections diverses améliorent également la stabilité. Une version grand public sera déployée dans les tous prochains jours.

