SFR : la justice valide la restructuration de la dette, la vente de l’opérateur devrait pouvoir avoir lieu

Malgré l’opposition du parquet et des syndicats, le plan de sauvegarde d’Altice France vient d’être validé entièrement par la justice.

Ce lundi 4 août, le tribunal des affaires économiques de Paris a approuvé la restructuration de la dette de SFR, validant intégralement le plan de sauvegarde proposé par Altice, révèle l’AFP. Cette décision parachève le compromis scellé en février avec les créanciers, à savoir un effacement de 8,6 milliards d’euros, la conversion partielle de la dette en capital et un rééchelonnement des échéances à 2028-2029, ramenant l’endettement net à environ 15,5 milliards d’euros. Fait notable, la juridiction n’a pas suivi les réquisitions du ministère public, qui réclamait, comme les syndicats, l’exclusion de trois filiales du périmètre de la procédure, dont SFR elle-même. Le parquet peut faire appel.

Dans ce contexte assaini, la maison mère Altice va pouvoir intensifier les discussions entamées mi-mai autour de la vente de certains actifs, avec plusieurs acheteurs potentiels. D’après Bloomberg, la valorisation pourrait grimper jusqu’à 30 milliards d’euros, dette incluse, faisant de cette cession l’une des plus grosses opérations télécoms en Europe depuis dix ans. Des discussions préliminaires ont d’ores et déjà commencé avec Orange, Free et Bouygues Telecom. Une cession pourrait avoir lieu d’ici la fin de l’année. Reste à savoir quel scénario sera retenu, une vente à la découpe et un retour à trois opérateurs, ou le rachat par un acteur étranger.

Source : BFM TV

