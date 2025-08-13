Free confirme que Free Proxi reste disponible pour les “abonnés mobile qui ont une Freebox associée”

Les abonnés Free Family peuvent toujours accéder à Free Proxi avec leur ligne mobile.

Accéder à l’assistance de proximité de Free, ce n’est plus possible pour les abonnés Free Mobile qui n’ont pas d’abonnement Freebox, comme annoncé hier dans nos lignes. En revanche, “les abonnés mobile qui disposent d’une Freebox associée à leur ligne continuent de profiter du service”, nous indique aujourd’hui l’opérateur. Certains d’entre eux avaient récemment perdu cet accès, mais il s’agissait d’un bug désormais corrigé. L’Espace Abonné mobile ne redirigeait plus vers Free Proxi, apprend-on.

Ce qu’il faut savoir plus concrètement, Free Proxi est inclus dans toutes les offres Freebox, ainsi que pour les lignes mobiles rattachées à ces abonnements, à condition de se trouver dans une zone couverte par les équipes de ce service d’assistance de proximité. Les abonnés Free Mobile « seuls » ne peuvent donc pas en bénéficier et sont désormais orientés vers le 3244 ou l’assistance en ligne via une page “obtenir de l’aide” proposée sur leur espace abonné.

Lancé en 2022, Free Proxi permet aux abonnés éligibles de dialoguer directement avec une équipe locale dédiée, composée de 8 à 10 experts, capable de traiter un dossier de bout en bout et, si nécessaire, d’intervenir à domicile. Accessible via l’application Free ou l’espace abonné, le service offre un contact rapide avec l’envoi de photos ou vidéos, et la conservation de l’historique des échanges.

L’opérateur dispose actuellement d’environ 200 équipes Free Proxi réparties dans l’Hexagone, actives 7 jours sur 7 et capables de répondre aux demandes en moins de 15 minutes pendant les heures d’ouverture.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox