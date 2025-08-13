Free, Orange, SFR et Bouygues Telecom prennent 15 à 25% sur chaque abonnement Ligue 1+ vendu sur leur box

La LFP a multiplié les contrats de distribution pour son tout nouveau service Ligue 1+, permettant ainsi au championnat d’être plus facilement accessible mais aussi… aux distributeurs de s’y retrouver financièrement.

Ligue 1+ est le seul moyen d’accéder à la majorité des matches de Ligue 1 légalement, lancé directement par la LFP et s’il signe un démarrage satisfaisant, c’est notamment du fait que la plateforme est disponible sur les box des opérateurs, mais aussi distribué sur Prime Video par exemple.

Pour le lancement, les différents distributeurs du service ont même lancé des promotions alléchantes afin de séduire le public et le pousser à adopter Ligue 1+ : les opérateurs proposent ainsi 3 mois à 9.99€/mois sur l’offre avec engagement, Amazon Prime propose un tarif mensuel à 12.99€ au lieu de 14.99€/mois… Même des enseignes comme Carrefour proposent des offres pour pousser à l’abonnement. La LFP et les distributeurs mettent donc les petits plats dans les grands.

Un intérêt financier pour Orange, Free et consorts

Cependant, comme le rappelle le journal L’Équipe, ce n’est pas uniquement par amour du consommateur ou par envie de soutenir le football français que les opérateurs ou Amazon distribuent ce service. Les distributeurs bénéficient en effet d’une commission pour chaque abonnement allant de 15 à 25% du prix final. Ainsi, si vous avez en tête de soutenir avant tout le milieu du football dans l’Hexagone, sachez qu’une partie des fonds dépensés n’ira même pas à la LFP.

Le meilleur moyen, s’il s’agit d’un des objectifs derrière votre abonnement à Ligue 1+, d’aider au mieux les clubs pro et amateurs, reste donc de souscrire directement via la plateforme de la LFP (son site web ou ses applications officielles). Cependant sur certains appareils, dont le player Free TV 4K, l’application n’est tout simplement pas disponible pour le moment, ce qui va forcément réduire le confort de visionnage.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox