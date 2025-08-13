Clin d’oeil : Free ne quitte pas totalement le foot, Xavier Niel l’embarque avec lui dans son nouveau club

Béliers pour toujours ! “Un maillot pour l’Histoire”, et un sponsor qui n’étonnera personne.

L’US Créteil-Lusitanos, désormais propriété de Xavier Niel a dévoilé son tout nouveau maillot pour la saison 2025‑2026. Présenté dans une version bleu marine, et jaune électrisant, ce maillot arbore désormais le logo de Free, le nouveau sponsor tout trouvé du club, tel un petit clin d’œil à son actionnaire, fondateur de l’opérateur. Si le service Free Foot ne rempile pas cette année, la marque aura au moins le mérite d’accompagner un club à l’ambition retrouvée.

Pour Xavier Niel, ce rachat n’a rien d’anodin. Originaire de Créteil, il y a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. « J’ai grandi ici et j’en suis fier. Je n’oublie pas d’où je viens. Aider les Béliers à aller le plus haut possible, c’est ma manière de rendre à cette ville un peu de ce qu’elle m’a donné », a-t-il déclaré lors de l’annonce du rachat.

𝐔𝐧 𝐦𝐚𝐢𝐥𝐥𝐨𝐭 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥’𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞… 💫 ➡️ Voici le 𝗺𝗮𝗶𝗹𝗹𝗼𝘁 𝗱𝗼𝗺𝗶𝗰𝗶𝗹𝗲 que les Béliers porteront à Duvauchelle, devant vous et pour vous. Déjà emblématique, comme sa Ligne 8. 🚊 pic.twitter.com/f7NKCffsDv — US Créteil Lusitanos 🐏 (@uscl_football) August 11, 2025

Xavier Niel, figure incontournable de la tech française, a annoncé le 30 avril faire son entrée dans le monde du foot en rachetant l’US Créteil-Lusitanos (USCL) via sa holding personnelle NJJ, aux côtés de HBL Holding, dirigée par le président actuel du club, Tony Al Homsi. Fondé en 1936, le club cristolien a connu une trajectoire ascendante jusqu’à son entrée en Ligue 2 en 1996. Aujourd’hui en National 2, l’USCL ambitionne un retour au premier plan.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox