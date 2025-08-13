Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : la guerre est déclarée entre Altice et Free, le flop du “Netflix Français”…

11 août 2017 : MyCanal passe à la 4K

Une première étape pour les abonnés Freebox TV By Canal amoureux d’ultra haute définition. Les développeurs de l’application myCanal annoncent le 11 août 2017 l’arrivée de la 4K pour certains appareils apple. La liste est plutôt complète, mais il faudra attendre pour une arrivée sur iPhone. Tous les programmes n’étaient pas encore disponibles dans cette définition, mais la saison 3 du Bureau Des Légendes était disponible sur iMac 4K/5K Safari (qualité 4K), iPad Pro et iPad Air 2 (3K), Macbook Pro Safari (3K).

12 août 2019 : la création de Salto est autorisée

TF1, M6 et France Télévision pouvaient enfin souffler. Après avoir été scruté par l’autorité de la concurrence, le projet de création de Salto a finalement obtenu son accord le 12 août 2019. Cependant, face aux craintes du marché d’un point de vue concurrentiel, les trois acteurs se sont engagés à respecter plusieurs limitations, allant d’achats de droits réduits à une publicité encadrée. Le service verra le jour quelques mois après, mais s’arrêtera en 2023, n’ayant pas trouvé sa place sur le marché.

13 août 2016 : SFR lance sa chaîne sportive premium

Vous souvenez-vous de SFR Sport 1 ? Vous la connaissez peut être mieux sous son nom actuel : RMC Sport ! En effet, le 13 août 2016, l’opérateur d’Altice a lancé sa toute nouvelle chaîne dédiée exclusivement au sport et particulièrement à la Premier League, dont Altice avait raflé les droits. La chaîne a depuis évolué en proposant d’autres compétitions, mais a récemment perdu la possibilité de diffuser la Premier League au profit de Canal+.

13 août 2018 : les premières enchères 5G d’Iliad commencent en Italie

Dernier arrivé mais premier à s’attaquer à la 5G ! En effet, l’opérateur italien lancé par la maison-mère de Free a inauguré la course à la 5G chez Iliad. De l’autre côté des Alpes en effet, les enchères ont commencées dès le 13 août 2018, date à laquelle les candidats ont été retenus par le ministère du développement économique. Il faudra attendre quelques mois avant que ces enchères ayant atteints des montants particulièrement élevés se terminent.

14 août 2019 : Altice annonce que ses chaînes disparaîtront du bouquet Freebox

C’est la guerre ouverte entre la maison-mère de SFR et Free. Depuis quelques mois, les deux opérateurs sont en conflit concernant les droits à verser par Free pour la diffusion des chaînes gratuites d’Altice. Free considérait que seuls les services associés à des chaînes gratuites devaient occasionner des frais et non la simple diffusion. Après l’intervention de plusieurs autorités , l’opérateur de Xavier Niel était poussé à faire un choix : trouver un accord ou cesser la diffusion. Cependant, c’est finalement Altice qui a lancé le pavé dans la mare en annonçant le 14 août 2019 que Free devait dans les prochains jours cesser la diffusion des chaînes BFMTV, RMC Découverte et RMC Story dans ses offres. La diffusion s’est en effet arrêtée, avant de reprendre en septembre suite notamment à l’intervention d’Orange, qui s’est, lui aussi, opposé aux réclamations d’Altice.

