WhatsApp essaie une nouvelle fonctionnalité boostée à l’IA

Le service de messagerie travaille sur une aide à la rédaction boostée par l’IA de Meta et la teste chez certains utilisateurs.

WhatsApp continue d’explorer de nouvelles pistes pour enrichir l’expérience de ses utilisateurs. La dernière expérimentation en date vise à améliorer le style et la clarté de vos messages grâce à l’intelligence artificielle de Meta.

Selon WABetaInfo, un petit nombre de bêta-testeurs Android peuvent déjà essayer une fonction baptisée Private Writing Help Assistant — littéralement, « assistant privé d’aide à la rédaction ». Son objectif : proposer des suggestions pour reformuler, affiner ou adapter le ton d’un message en cours d’écriture.

Concrètement, lorsqu’un utilisateur saisit du texte, l’icône d’autocollant à gauche du champ de saisie se transforme en stylo. Un simple appui dessus ouvre l’outil d’assistance. L’interface propose alors plusieurs options prédéfinies comme :

Reformuler

Rendre le ton professionnel

Ajouter une touche d’humour

Adopter un style encourageant

Meta insiste sur le caractère « privé » de cette fonction, qui repose sur sa technologie Private Processing. Celle-ci utilise des connexions chiffrées et un routage anonyme pour que les requêtes adressées à l’IA ne soient pas associées à l’identité de l’utilisateur. Les données traitées ne sont pas conservées sur les serveurs de l’entreprise.

WhatsApp accompagne cette nouveauté d’un texte explicatif destiné à rassurer ses membres sur la confidentialité des échanges. Reste à savoir si cette aide à la rédaction intelligente saura convaincre les utilisateurs et s’intégrer durablement dans l’application.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox